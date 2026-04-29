Reuters: Iranska revolucionarna garda preuzela vlast, odluke donose vojni lideri

Iran se suočava s dubokom promjenom u strukturi vlasti, bez jednog neprikosnovenog vjerskog lidera na vrhu sistema, što dodatno utiče na njegov tvrđi stav u razmatranju obnove pregovora s Vašingtonom, piše Reuters.

Od uspostave Islamske Republike 1979. godine, politički sistem Irana bio je zasnovan na vrhovnom vođi koji je imao konačnu riječ o ključnim državnim pitanjima. Međutim, ubistvo ajatolaha Alija Hameneija (Khamenei) prvog dana rata i imenovanje njegovog sina Modžtabe (Mojtaba), koji je teško ranjen, doveli su do uspostavljanja nove strukture moći u kojoj dominantnu ulogu imaju komandanti Revolucionarne garde.

Jedinstvena struktura

Prema izvorima upoznatim s unutrašnjim procesima odlučivanja, Modžtaba Hamenei formalno ostaje na čelu sistema, ali njegova uloga uglavnom se svodi na potvrđivanje odluka koje donose vojni lideri, umjesto da ih sam inicira.

Ratne okolnosti dovele su do koncentracije moći u užem krugu tvrdolinijaša unutar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, ureda vrhovnog vođe i Revolucionarne garde, koja sada ima ključnu ulogu i u vojnim i u političkim odlukama.

- Iranci vrlo sporo odgovaraju. Očigledno ne postoji jedinstvena struktura odlučivanja. Ponekad im treba dva do tri dana da odgovore - izjavio je visoki pakistanski zvaničnik upoznat s mirovnim pregovorima između Irana i SAD, u kojima Islamabad posreduje.

Analitičari smatraju da glavna prepreka za postizanje sporazuma nije unutrašnje neslaganje u Teheranu, već razlika između onoga što Vašington nudi i onoga što iranska Revolucionarna garda smatra prihvatljivim.

Diplomatsko lice Irana u pregovorima sa SAD je ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araqchi), kojem se nedavno pridružio predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf ( Mohammed Baqer Qalibaf), bivši komandant Revolucionarne garde i važna poveznica između političkih, sigurnosnih i vjerskih struktura.

Nuklearno pitanje

Na terenu, ključnu ulogu ima komandant Revolucionarne garde Ahmad Vahidi, kojeg više izvora opisuje kao centralnu figuru u donošenju odluka, uključujući i noć kada je proglašen prekid vatre. Modžtaba Hamenei, koji je teško ranjen u napadima u kojima je ubijen njegov otac, ne pojavljuje se u javnosti i komunicira putem posrednika iz Revolucionarne garde ili ograničenih audio veza zbog sigurnosnih razloga.

Iran je u ponedjeljak dostavio novu ponudu Vašingtonu, koja predviđa fazne pregovore, uz odgodu nuklearnog pitanja dok se rat ne završi i ne riješe sporovi oko pomorskog saobraćaja u Perzijskom zaljevu. Sjedinjene Američke Države insistiraju da se nuklearno pitanje razmatra od samog početka.

- Ni jedna strana zapravo ne želi pregovarati - ocijenio je bivši američki diplomata Alan Eyre, dodajući da obje strane vjeruju kako vrijeme radi u njihovu korist.

Prema njegovim riječima, ni Iran ni američki predsjednik Donald Tramp (Trump) trenutno nemaju političkog prostora za popuštanje, jer bi se to moglo protumačiti kao znak slabosti.

Promjena u načinu upravljanja Iranom dodatno potvrđuje pomak moći s vjerskih struktura na sigurnosni aparat. Iako Modžaba formalno ima najviši autoritet, stvarna moć koncentrisana je u institucijama koje vode rat.

- Prešli smo s božanske moći na tvrdu moć - izjavio je bivši američki pregovarač Aaron David Miller, naglašavajući da Revolucionarna garda sada ima dominantan utjecaj u upravljanju državom. Uprkos vojnim i ekonomskim pritiscima SAD i Izraela, Iran gotovo devet sedmica nakon početka sukoba ne pokazuje znakove unutrašnjeg raspada niti kapitulacije.

Prema analitičarima, trenutna strategija iranskog rukovodstva zasniva se na izbjegavanju potpunog rata, očuvanju strateških poluga utjecaja, posebno nad Hormuškim moreuzom, te izlasku iz sukoba politički, ekonomski i vojno jači.