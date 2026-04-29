Izraelski vojnik na bageru stradao u Libanu: Napad dronom prekinuo rušenje naselja

Izraelske odbrambene snage potvrdile su smrt osobe koju je Ministarstvo odbrane Izraela angažovalo za potrebe rušenja naselja i kuća na libanskoj teritoriji.

Nastradali je 44-godišnji Amer Hudžirat (Hujirat) iz Šfarama (Shfarama), koji je izgubio život dok je upravljao teškom mašinerijom u okolini mjesta Ajtarun (Aitaroun), blizu Bint Džibejla (Jbeila).

Udar dronom

Prema vojnim izvorima, na njega je izvršen direktan udar dronom, dok je u istom napadu lakše povrede zadobio i njegov devetnaestogodišnji sin.

Hezbolah je preuzeo odgovornost za ovaj čin, navodeći da je njihov cilj bio inženjerski buldožer uključen u sistematsko uništavanje objekata na tom potezu.

List Haaretz donosi detalje o tome kako izraelski civilni izvođači sprovode ove operacije u južnom Libanu, uz podatak da su kompanije plaćene na osnovu broja srušenih kuća u tamošnjim gradovima i selima.

Masovna destrukcija infrastrukture

U izvještaju Haaretza se dalje ističe da fokus izraelskih jedinica na terenu često nije direktna borba, već masovna destrukcija infrastrukture, što potvrđuju i anonimni zapovjednici s lica mjesta.

S druge strane, vlasti u Libanu izvještavaju o kršenju primirja, navodeći da je u jučerašnjim napadima stradalo najmanje osam osoba.

Ukupni bilans od početka sukoba u Libanu iznosi najmanje 2.521 poginulih i više od 7.800 povrijeđenih osoba.