Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HEZBOLAH SE OGLASIO

Izraelski vojnik na bageru stradao u Libanu: Napad dronom prekinuo rušenje naselja

U istom napadu lakše povrede zadobio i njegov devetnaestogodišnji sin

Preminuli izraelski vojnik Amir Hudžirat. Screenshot

B. S.

29.4.2026

Izraelske odbrambene snage potvrdile su smrt osobe koju je Ministarstvo odbrane Izraela angažovalo za potrebe rušenja naselja i kuća na libanskoj teritoriji. 

Nastradali je 44-godišnji Amer Hudžirat (Hujirat) iz Šfarama (Shfarama), koji je izgubio život dok je upravljao teškom mašinerijom u okolini mjesta Ajtarun (Aitaroun), blizu Bint Džibejla (Jbeila). 

Udar dronom

Prema vojnim izvorima, na njega je izvršen direktan udar dronom, dok je u istom napadu lakše povrede zadobio i njegov devetnaestogodišnji sin.

Hezbolah je preuzeo odgovornost za ovaj čin, navodeći da je njihov cilj bio inženjerski buldožer uključen u sistematsko uništavanje objekata na tom potezu. 

List Haaretz donosi detalje o tome kako izraelski civilni izvođači sprovode ove operacije u južnom Libanu, uz podatak da su kompanije plaćene na osnovu broja srušenih kuća u tamošnjim gradovima i selima.

Masovna destrukcija infrastrukture

U izvještaju Haaretza se dalje ističe da fokus izraelskih jedinica na terenu često nije direktna borba, već masovna destrukcija infrastrukture, što potvrđuju i anonimni zapovjednici s lica mjesta. 

S druge strane, vlasti u Libanu izvještavaju o kršenju primirja, navodeći da je u jučerašnjim napadima stradalo najmanje osam osoba. 

Ukupni bilans od početka sukoba u Libanu iznosi najmanje 2.521 poginulih i više od 7.800 povrijeđenih osoba.

# IZRAEL
# LIBAN
# AMER HUJIRAT
# AITAROUN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.