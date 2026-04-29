Rusi razvili novu krstareću raketu "Tepih": Domet joj je 300 km, može nositi četvrtinu tone eksploziva

Raketu S-71K "Kovjor" razvila je moskovska Ujedinjena avio-kompanija (OAK), namjenski je prilagodivši za upotrebu na borbenim avionima pete generacije Suhoj Su-57.

Domet joj je do 300 kilometara, a odlikuje se jednostavnom konstrukcijom i niskom cijenom proizvodnje, piše list The Kyiv Independent, pozivajući se na podatke ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR).

Ovaj projektil u svom prednjem dijelu nosi fragmentacijsku bombu OFAB-250-270 tešku 250 kilograma, dok mu mlazni motor R500 omogućava domet od približno 300 kilometara.

Strategija kvantiteta nad cijenom

Prema analizi ukrajinskog stručnjaka Andrija Haruka, "Kovjor" je simbol novog pravca ruske vojne industrije koja teži proizvodnji pristupačnijeg i manje složenog oružja. Haruk objašnjava:

- Tradicionalne krstareće rakete su izuzetno skupe. Ono što sada vidimo je koncept jednostavnijih i pristupačnijih projektila koji se mogu lansirati u velikom broju kako bi se preopteretili sistemi protivvazdušne odbrane.

Konstrukcija rakete oslanja se na kombinaciju višeslojnih kompozitnih materijala (staklena vlakna) i aluminijumskih legura, dok su navigacijski i upravljački sistemi bazirani na bazičnim senzorima.

Haruk ovaj model opisuje kao svojevrsni hibrid drona tipa Šehid i standardne krstareće rakete, jer S-71K uspijeva spojiti nisku cijenu izrade sa razornom snagom koja nadmašuje dronove kamikaze.

Zaobilaženje sankcija i strana tehnologija

Podaci ukrajinske obavještajne službe (HUR) ukazuju na to da je raketa pretežno sačinjena od stranih komponenti.

Dijelovi su uvezeni iz SAD, Njemačke, Švicarske, Japana, Kine, Tajvana i Irske. Iz HUR upozoravaju da upravo taj nesmetan pristup inostranoj tehnologiji omogućava Rusiji razvoj novog naoružanja za rat u Ukrajini.

Uprkos međunarodnim sankcijama, Ruska Federacija nastavlja nabavljati zapadnu elektroniku i mikročipove koristeći:

Posredovanje trećih zemalja, civilne lance snabdijevanja i fiktivne kompanije.

Ovakvi načini nabavke, kako se navodi u izvještaju, znatno komplikuju provođenje međunarodnih kaznenih mjera usmjerenih protiv ruske vojne industrije.