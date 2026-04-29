Iranci tvrde da su uzeli američko oružje, a koristit će ga za obrnuti inženjering

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je na jugu zemlje, u provinciji Hormozgan, locirala i onesposobila više od 15 teških američkih projektila.

Napredni sistemi

Prema njihovim tvrdnjama, ovo naoružanje je korišteno tokom nedavnih vojnih aktivnosti na tom području.

Državna agencija IRNA prenosi da se radi o naprednim sistemima, među kojima su bombe tipa GBU i BLY.

Iz IRGC naglašavaju da su ove naprave neutralizirane prije aktivacije, nakon čega su proslijeđene istraživačkim odjelima na proces "obrnutog inženjeringa".

Širok spektar zaplijenjene opreme

Pored bombi, iranske vlasti navode da su pronašle i sljedeće sisteme:

Bunker-buster bombe (uključujući neoštećen model GBU-57), krstareće projektile, bespilotne letjelice - dronove modela MQ-9 Reaper, IAI Hermes, Harop i Lucas.

Ističe se da je najveći dio ove opreme pronađen bez vidljivih oštećenja.

Masovni pronalazak eksplozivnih naprava

U saopćenju IRGC se dodaje da je nakon nedavnih napada otkriveno i neutralizirano na desetine američkih bombi, uključujući grupu od 55 projektila u jednoj regiji, kao i hiljade sitnijih eksplozivnih podprojektila.

Poseban fokus stavljen je na zaplijenjenu bunker-buster bombu GBU-57, za koju iranska strana tvrdi da će poslužiti kao ključni subjekt za daljnja tehnološka istraživanja i razvoj sopstvenih vojnih kapaciteta.