Energetska kriza se produbljuje: Evropa upozorava na dugoročne posljedice rata

Posljedice izraelsko-američkog rata protiv Irana osjećat će se mjesecima, čak i godinama, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) u raspravi u Evropskom parlamentu u Strazburu.

- Surova stvarnost s kojom se svi moramo suočiti posljedice ovog sukoba mogle bi se osjećati mjesecima ili čak godinama koje dolaze. Ovo je druga velika energetska kriza u kratkom periodu od četiri godine - rekla je fon der Lajen u raspravi o strategiji EU kao odgovoru na krizu na Bliskom istoku, njenim implikacijama na cijene energije i dostupnost gnojiva.

Istaknuto je da je u Evropskoj uniji u 60 dana sukoba račun za uvoz fosilnih goriva povećan za više od 27 milijardi eura za istu količinu energije uvezenu prije rata.

- Gubimo gotovo 500 miliona eura dnevno - rekla je, naglašavajući da se Evropa mora osloboditi ovisnosti o fosilnim gorivima.

Navodi se da su države članice s većim udjelom niskougljičnih izvora u energetskom miksu manje pogođene krizom, uz primjer Švedske gdje rast cijene gasa ima minimalan utjecaj na cijenu električne energije zbog dominantne upotrebe obnovljivih izvora i nuklearne energije.

S obzirom na to da sve države članice imaju različit energetski miks, naglašeno je da ne postoji jedinstveno rješenje koje bi se moglo primijeniti na sve.

- Predlažemo jaču koordinaciju, ne samo u popunjavanju nacionalnih skladišta plina, već i kada su u pitanju rezerve goriva – posebno mlaznog goriva i dizela, gdje se tržišta smanjuju. Možemo biti mnogo efikasniji ako koordiniramo otpuštanje zaliha nafte i osiguramo da rafinerije mogu povećati proizvodnju širom Unije - rekla je von der Leyen.

Također je istaknuto da mjere pomoći moraju biti ciljane.

- Tokom posljednje krize, samo četvrtina hitne pomoći bila je usmjerena na ranjiva kućanstva i firme. Više od 350 milijardi eura potrošeno je na necijeljene mjere. To je imalo ogroman utjecaj na finansije država članica, a također je oslabilo zaštitu onih kojima je najpotrebnija. Nemojmo ponoviti istu grešku i usmjerimo podršku tamo gdje je najpotrebnija - rekla je predsjednica Komisije.

Kao treći ključni element navodi se smanjenje potražnje za energijom.

- Kratkoročno to možemo učiniti kombinacijom energetske efikasnosti, elektrifikacije i bržeg uvođenja digitalnih tehnologija - rekla je, dodajući da će Komisija prije ljeta predstaviti akcioni plan za elektrifikaciju.