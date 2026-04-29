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VOJNO SASLUŠANJE

Kongres ispituje američkog ministra odbrane Pita Hegseta o ratnim dešavanjima u Iranu

Članovi Kongresa nezadovoljni su dosadašnjim povjerljivim izvještajima koje smatraju nejasnima, te traže konkretne odgovore o toku operacija

Pit Hegset i Den Kejn. Youtube

B. S.

29.4.2026

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) i general Den Kejn (Dan Caine) suočit će se sa zahtjevnim ispitivanjem pred Odborom za oružane snage Predstavničkog doma.

Iako je povod saslušanja zahtjev predsjednika Donalda Trampa (Trump) za rekordni odbrambeni budžet od 1,5 millijarde dolara, očekuje se da će glavna tema biti strategija i opravdanost aktuelnog rata u Iranu.

Pritisak zakonodavaca

Članovi Kongresa nezadovoljni su dosadašnjim povjerljivim izvještajima koje smatraju nejasnima, te traže konkretne odgovore o toku operacija.

Svjedočenje dolazi u kritičnom momentu dok sukob traje bez jasnog završetka, uz vidljive globalne ekonomske posljedice.

Politička odgovornost

Demokratska zastupnica Megi Gudlender (Maggie Goodlander) oštro je kritizirala situaciju, nazivajući sukob "ratom po izboru" i insistirajući na tome da Hegset mora preuzeti odgovornost pred odborom.

Pored ministra, general Kejn će morati pojasniti dugoročne vojne planove i trenutno stanje na terenu, dok javnost i političari traže transparentnost o daljnjim koracima američke vojske.

# SVJEDOČENJE
# SAD
# PETE HEGSETH
# DAN CAINE
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