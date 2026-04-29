Haos u Londonu: Dvojica Židova u teškom stanju nakon uboda nožem

Dvojica muškaraca židovske vjere teško su povrijeđena u napadu nožem koji se danas dogodio u četvrti Golders Green na sjeveru Londona. Napadač je ubrzo uhapšen nakon što su ga savladali pripadnici lokalne židovske organizacije, saopćeno je.
Prema navodima židovske grupe Shomrim, muškarac naoružan nožem viđen je kako trči glavnom ulicom i pokušava napasti prolaznike. Jedan od stanovnika, Gedale Weinberg, rekao je da se jedan napad desio ispred prodavnica na ulici Golders Green, dok se drugi dogodio u sporednoj ulici ispred sinagoge.
Dodao je da je policija brzo blokirala područje i da su na terenu bile i naoružane jedinice.
Iz Shomrima su naveli da su njihovi članovi odmah reagovali i zadržali napadača do dolaska policije. Policija je potom upotrijebila elektrošoker, nakon čega je osumnjičeni uhapšen.
Britanska hitna služba Hatzola pružila je pomoć povrijeđenima, koji se nalaze u bolnici sa teškim povredama.
Britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) u parlamentu je kazao da je riječ o "duboko zabrinjavajućem" incidentu te naglasio da je istraga u toku i da država mora odlučno reagovati na ovakve napade.
Odbor zastupnika britanskih Jevreja saopćio je da je u kontaktu s policijom, vladom i sigurnosnim službama kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i osigurao adekvatan odgovor.