Merc pokušava ublažiti napetosti s Trampom: "I dalje smo u dobrim odnosima"

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) u srijedu je pokušao smiriti napetosti s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), naglašavajući da njihov odnos ostaje stabilan uprkos oštroj javnoj polemici o ratu u Iranu, piše Politico.

- Moj lični odnos s američkim predsjednikom, po mom mišljenju, ostaje dobar kao i uvijek. I dalje smo, da se poslužim američkim izrazom, u dobrim odnosima - rekao je Merc na konferenciji za medije.

Kancelar je svoju nedavnu kritiku sukoba na Bliskom istoku opisao kao reakciju na posljedice rata, a ne kao napad na Trampovo vodstvo.

- U Njemačkoj i Evropi značajno trpimo zbog posljedica... zatvaranja Hormuškog moreuza - izjavio je, ukazujući na rast cijena energije i sve veći ekonomski pritisak.

Trampov odgovor

Pomirljiv ton uslijedio je nakon što je Tramp kasno u utorak direktno napao Merca.

- Njemački kancelar Fridrih Merc misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje - napisao je američki predsjednik na društvenoj mreži Truth Social. "Ne zna o čemu govori!"

Tramp je upozorio da bi nuklearno naoružani Iran držao "cijeli svijet... kao taoca", a zatim se osvrnuo i na njemačku ekonomiju: "Nije ni čudo što Njemačkoj ide tako loše, i ekonomski i na svaki drugi način!"

Mercov pokušaj stabilizacije odnosa dolazi nakon što je ranije zaoštrio retoriku prema Vašingtonu. Kada je 28. februara počeo rat, kancelar je uglavnom podržavao američke ciljeve, ali kako se sukob produžavao, njegov ton se mijenjao.

Promjena tona u Berlinu

U ponedjeljak je tokom posjete jednoj školi u zapadnoj Njemačkoj izjavio da Iran "ponižava" Sjedinjene Američke Države te da je Amerika ušla u rat bez održive izlazne strategije, uporedivši situaciju s ranijim problemima u Afganistanu i Iraku. Također je naglasio da sukob šteti njemačkoj ekonomiji, poručivši da ih "košta mnogo novca".

Berlin je reagovao i na operativnom nivou. Njemačka je odbila američke pozive na transatlantsko vojno učešće, insistirajući da sukob "nije rat NATO-a", te je ponudila ograničenu ulogu – uključujući slanje minolovaca za osiguranje Hormuškog moreuza – ali tek nakon završetka borbi.