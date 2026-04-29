Ukrajinci pokušali ubiti ruskog generala odgovornog za masakr u Buči?

U eksploziji koja je jučer odjeknula u vojnom garnizonu u ruskoj Habarovskoj oblasti, navodna meta bio je general-major Azatbek Omurbekov, komandant koji se dovodi u vezu s ratnim zločinima u Buči tokom početne faze ruske invazije na Ukrajinu. Prema navodima InformNapalma, incident se dogodio u naselju Knjaze-Volkonskoje-1, piše ukrajinski United24 Media.

Što se tačno dogodilo?

Prema preliminarnim informacijama, eksplozivna naprava aktivirana je u poštanskom sandučiću na stubištu stambene zgrade. U eksploziji je poginuo potpukovnik Kuzmenko, komandant komunikacijskog bataljona za obuku, dok je više osoba povrijeđeno. Stanje generala Omurbekova za sada nije poznato.

Izvori tvrde da ruske vlasti navodno pokušavaju zataškati cijeli slučaj. Omurbekov je 2022. godine komandovao 64. zasebnom motoriziranom brigadom i optuživan je za izdavanje naredbi tokom privremene okupacije Buče u Kijevskoj oblasti.

Telegram kanal InformNapalm navodi da je identifikovan još u aprilu 2022. godine, nakon čega je stavljen pod sankcije više država. Ruski predsjednik Vladimir Putin kasnije mu je dodijelio titulu "Heroja Rusije".

Učestali napadi na oficire

Ovaj incident dio je šireg niza napada na visoke ruske vojne zvaničnike. U južnom dijelu Moskve nedavno je u eksploziji automobila-bombe ubijen visoki vojni oficir, saopštio je ruski Istražni komitet.

Eksplozija se dogodila u Jasenevskoj ulici, nedugo nakon što je oficir sjeo u svoj automobil Kia Sorento i krenuo. Vlasti su kasnije potvrdile da je žrtva, general-pukovnik Fanil Sarvarov, preminuo od zadobijenih povreda. Istražitelji su naveli da je eksplozivna naprava bila postavljena ispod vozila.

Ranije je u sličnom napadu u moskovskom predgrađu Balašiha poginuo 59-godišnji Jaroslav Moskalik, general-pukovnik i bivši zamjenik načelnika Glavne operativne uprave ruskog Generalštaba. Istražni komitet potvrdio je njegovu smrt i pokretanje krivičnog postupka, ali detalji optužbi nisu objavljeni.