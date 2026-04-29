The Wall Street Journal objavio Trampov plan za Iran: Ne želi se povući niti nastaviti bombardirati

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) poručio je svojim saradnicima da se pripreme za produženu blokadu Irana, objavio je list "The Wall Street Journal", pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema navodima izvještaja, Tramp je na nedavnim sastancima odlučio nastaviti ekonomski pritisak na Iran, posebno na izvoz nafte, blokiranjem pomorskog saobraćaja ka i iz iranskih luka. Smatra, kako se navodi, da su druge opcije – uključujući nastavak bombardovanja ili povlačenje iz sukoba – rizičnije od održavanja blokade.

Reuters nije mogao odmah potvrditi ove navode. Prethodno je objavljeno da je Iran uputio Sjedinjenim Američkim Državama prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i završetku sukoba, ali da Tramp taj prijedlog ne prihvata.

Sve više kritika

Na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" objavio je da ga je Iran obavijestio kako je zemlja u "stanju kolapsa" te da Teheran traži brzo otvaranje Hormuškog moreuza dok pokušava riješiti unutrašnju situaciju.

- Iran nas je upravo obavijestio da je u 'stanju kolapsa'. Žele da 'otvorimo Hormuški moreuz' što je prije moguće, dok pokušavaju riješiti svoju situaciju s rukovodstvom (u čemu će, vjerujem, i uspjeti!). Hvala što pratite ovo pitanje! Predsjednik Donald J. Tramp - napisao je.

Njegove izjave naišle su na sve veće kritike u međunarodnim krugovima. Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) ocijenio je da je Sjedinjene Američke Države Iran "ponizio", sugerirajući da Teheran uspijeva nadmudriti Trampovu administraciju u pregovorima koji su u zastoju.

Prema najnovijoj anketi Ipsosa, podrška američkom predsjedniku pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, jer su građani sve nezadovoljniji rastom troškova života i sukobom s Iranom.

U međuvremenu, cijene goriva u SAD-u porasle su na najviši nivo od početka rata s Iranom, usljed strahova od dugotrajne energetske krize. Vašington i Teheran i dalje su u pat-poziciji oko prijedloga za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i okončanje dvomjesečnog sukoba.

Prijedlog Teherana

Iranski zvaničnici su ranije objavili detalje višefaznog prijedloga koji je Teheran navodno uputio Vašingtonu. Prema planu, prvo bi se pregovaralo o otvaranju Hormuškog moreuza, dok bi se pitanje iranskog obogaćivanja uranija ostavilo za kasnije faze, nakon završetka sukoba i rješavanja sporova oko pomorskog prometa u Zalivu, piše Reuters.

- Vašington mora odustati od svojih nezakonitih i iracionalnih zahtjeva - poručio je glasnogovornik iranskog ministarstva odbrane Reza Talaj-Nik (Reza Talaei-Nik).

Plan predviđa i da SAD i Izrael obustave napade te garantuju da ih neće nastaviti, nakon čega bi uslijedilo ukidanje blokade Hormuškog moreuza. U završnoj fazi vodili bi se pregovori o iranskom nuklearnom programu, uz zahtjev Teherana da mu se prizna pravo na obogaćivanje uranija.

Tramp je ranije poručio da mu se takav plan ne sviđa, dodajući da SAD trenutno djeluje u pravcu koji su, prema njegovom mišljenju, druge administracije trebale pokrenuti ranije.