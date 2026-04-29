Ruski general se obrušio na Putina: "Koga tačno planiramo iscrpiti?"

Bivši načelnik Generalštaba ruske vojske Jurij Balujevski oštro je kritikovao Vladimira Putina zbog neuspjeha u ratu protiv Ukrajine, upozorivši da slabost ruskog predsjednika dovodi u pitanje budućnost države. Umirovljeni general, koji je ranije obavljao i funkciju zamjenika ministra odbrane, poručio je da je vrijeme da se Putin "počne stvarno boriti".

U obraćanju pred ruskom Javnom komorom, Balujevski je podsjetio da je Rusija prva razvila hipersonično oružje.

- I šta smo uradili? Hvalili smo se na sva zvona: 'Imamo oružje kakvo niko nema i neće ga uskoro imati' -rekao je, dodajući u ironičnom tonu: "Ali to našu zemlju nije učinilo ni malo sigurnijom."

Neodgovoreni napadi i "crvene linije"

Balujevski, koji je bio na čelu Generalštaba od 2004. do 2008. godine, optužio je Putina da nije adekvatno odgovorio na ukrajinske napade, uključujući napad dronom na zgradu Senata u Kremlju 2023. godine, kao i napade na ruske AWACS avione za rano upozoravanje.

- Govorili smo o crvenim linijama, ali koliko se još crvenih linija može preći? Ne znam kako ste se vi osjećali kada je ukrajinski dron sletio na kupolu zgrade u kojoj boravi vrhovni komandant - rekao je.

- A da ne govorim o napadima na naše avione za rano upozoravanje. Kada su ti dronovi pogađali naše objekte, stalno sam se pitao... pa, kada ćemo odgovoriti? - dodao je.

Upozorenje o budućnosti Rusije

Ova rijetka javna kritika visokog vojnog veterana dolazi u trenutku kada ruski ratni napori pokazuju znakove usporavanja, dok ukrajinske snage uspijevaju zaustaviti napredovanja na frontu i sve češće izvode udare duboko unutar ruskog teritorija. Putin se i ranije suočavao s kritikama proruskih blogera i vojnih analitičara.

U nastavku obraćanja, Balujevski je postavio pitanje: "Kada ćemo se ozbiljno početi boriti? Ili će Rusija biti jaka, ili je uopšte neće biti."

Upozorio je i na poruke sa Zapada: "Naši 'partneri' sa Zapada otvoreno nam poručuju: možda preživite 2027. godinu, ali 2028. ćemo vas sigurno dokrajčiti."

Balujevski, koji je ranije zagovarao i mogućnost preventivnih nuklearnih udara u slučaju egzistencijalne prijetnje Rusiji, završio je govor nizom pitanja o strategiji države.

- Šta da radimo? Šta da radimo u ovoj situaciji? Da nastavimo specijalnu vojnu operaciju još nekoliko godina kao rat iscrpljivanja? - upitao je.

- I koga tačno mislimo iscrpiti? Cijelu Evropu? Cijeli NATO, zajedno s Japanom i svima koji su im se pridružili? A šta je s nama samima?