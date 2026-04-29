Zelenski objavio snimak udara 1500 km duboko u Rusiji: "Ovo je nova faza"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodimir Zelenski) izjavio je danas da će Ukrajina nastaviti širiti domet napada na teritoriju Rusije, objavivši snimku udara na cilj udaljen više od 1500 kilometara. Posljednjih sedmica Ukrajina intenzivira napade unutar Rusije, ciljajući rafinerije nafte, skladišta i luke, s ciljem da oslabi glavni izvor finansiranja rata u Ukrajini, dok globalne cijene energije rastu zbog sukoba u Iranu.

Zelenski je na mreži "X" naveo da je Služba sigurnosti Ukrajine izvijestila o uspješnom napadu duboko na ruskoj teritoriji, opisujući ga kao "novu fazu u korištenju ukrajinskog oružja za ograničavanje kapaciteta ruskog rata".

Ukrajinski predsjednik objavio je video na kojem se vidi dim koji se uzdiže u zrak, ali nije precizirao koji je cilj pogođen.

- Udaljenost zračnom linijom je veća od 1500 kilometara. Nastavit ćemo proširivati te domete - rekao je.

Napad dronovima

Ukrajinska Služba sigurnosti (SBU) kasnije je saopćila da su njeni dronovi tokom noći pogodili rusku pumpnu stanicu za naftu u blizini grada Perma, koji se nalazi oko 1500 kilometara od Ukrajine.