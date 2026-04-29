Soreka se sastao s Pilav: Fokus na pravne sporove i finansijske rizike BiH

Ambasadori država EU sastali su se juče u Sarajevu kako bi razmotrili aktuelnu situaciju u BiH, te je bilo razgovarano i o pitanju državne imovine, kako su objavili iz Delegacije EU u BiH.

Pravobraniteljstvo BiH igra ključnu ulogu u sporovima o bitnim pitanjima kao što su državna imovina i arbitražni slučajevi, od kojih neki izlažu zemlju ozbiljnim finansijskim rizicima-naveli su iz EU nakon sastanka kojem je prisustvovala i pravobraniteljica BiH Almina Pilav.