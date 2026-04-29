Soreka se sastao s Pilav: Fokus na pravne sporove i finansijske rizike BiH

Ambasadori država EU sastali su se juče u Sarajevu kako bi razmotrili aktuelnu situaciju u BiH, te je bilo razgovarano i o pitanju državne imovine, kako su objavili iz Delegacije EU u BiH.
Pravobraniteljstvo BiH igra ključnu ulogu u sporovima o bitnim pitanjima kao što su državna imovina i arbitražni slučajevi, od kojih neki izlažu zemlju ozbiljnim finansijskim rizicima-naveli su iz EU nakon sastanka kojem je prisustvovala i pravobraniteljica BiH Almina Pilav.
Nakon sastanka, Soreka se osvrnuo na ulogu Pravobranilaštva BiH i njegov značaj u zaštiti državnih interesa.
- Zahvaljujem glavnoj pravobraniteljici BiH Almini Pilav na učešću na današnjem sastanku ambasadora Evropske unije i na pruženom pregledu trenutne situacije u Uredu glavnog pravobranioca BiH i njegovog rada. Ured ima ključnu ulogu u sporovima oko suštinskih pitanja kao što su državna imovina i arbitražni slučajevi, od kojih neki izlažu zemlju ozbiljnim finansijskim rizicima. Evropska unija i njene države članice nastavljaju podržavati vrijedan rad ovog Ureda - poručio je.