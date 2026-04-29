Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠEF DELEGACIJE EU

Soreka se sastao s Pilav: Fokus na pravne sporove i finansijske rizike BiH

Evropska unija i njene države članice nastavljaju podržavati vrijedan rad ovog Ureda, poručio je Soreka

Pilav i Soreka. Platforma X

M. Až.

29.4.2026

Ambasadori država EU sastali su se juče u Sarajevu kako bi razmotrili aktuelnu situaciju u BiH, te je bilo razgovarano i o pitanju državne imovine, kako su objavili iz Delegacije EU u BiH.

Pravobraniteljstvo BiH igra ključnu ulogu u sporovima o bitnim pitanjima kao što su državna imovina i arbitražni slučajevi, od kojih neki izlažu zemlju ozbiljnim finansijskim rizicima-naveli su iz EU nakon sastanka kojem je prisustvovala i pravobraniteljica BiH Almina Pilav.

Nakon sastanka, Soreka se osvrnuo na ulogu Pravobranilaštva BiH i njegov značaj u zaštiti državnih interesa.

- Zahvaljujem glavnoj pravobraniteljici BiH Almini Pilav na učešću na današnjem sastanku ambasadora Evropske unije i na pruženom pregledu trenutne situacije u Uredu glavnog pravobranioca BiH i njegovog rada. Ured ima ključnu ulogu u sporovima oko suštinskih pitanja kao što su državna imovina i arbitražni slučajevi, od kojih neki izlažu zemlju ozbiljnim finansijskim rizicima. Evropska unija i njene države članice nastavljaju podržavati vrijedan rad ovog Ureda - poručio je.

# LUIGI SORECA
# ALMINA PILAV
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.