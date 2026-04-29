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POJAČAVA PRITISAK NA IRAN

Tramp objavio prijeteću poruku: "Nema više gospodina finog"

Ne znaju kako da potpišu nenuklearni sporazum. Bolje da se brzo urazume, poručio je

Tramp objavio prijeteću poruku. Platforma X

M. Až.

29.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) pojačao je retoriku prema Iranu nakon zastoja u pregovorima o nuklearnom sporazumu, poručivši da se njegov pristup mijenja.

- Neće više biti gospodina finog. Iran ne može da se sabere. Ne znaju kako da potpišu nenuklearni sporazum. Bolje da se brzo urazume - rekao je Tramp na svojoj platformi "Truth Social".

Njegova objava bila je popraćena i slikom na kojoj je prikazan u crnom odijelu i sunčanim naočalama, dok drži vatreno oružje, a u pozadini se vidi iranski pejzaž zahvaćen plamenom.

Sjedinjene Američke Države i Izrael su 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana, nakon čega je Teheran odgovorio udarima na američke interese u regionu, uglavnom u zemljama Zaljeva.

Primirje je proglašeno 8. aprila posredovanjem Pakistana, a potom su 11. i 12. aprila u Islamabadu održani pregovori koji su završeni bez postignutog dogovora.

Tramp je kasnije izjavio da je primirje produženo na zahtjev Pakistana, dok se čekao novi prijedlog iz Teherana.

On je u ponedjeljak nagovijestio da vjerovatno neće prihvatiti najnoviji iranski prijedlog za okončanje sukoba, nakon što je Teheran predložio plan ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza, uz odgađanje pitanja nuklearnog programa za kasnije pregovore.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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