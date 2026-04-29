Objavljene nove fotografije napadača na Trampovoj večeri: U hotelu pozirao s oružjem

Novi sudski dokumenti otkrivaju dosad nepoznate detalje u slučaju protiv Kola Tomasa Alena (Cole Thomas Allen), 31-godišnjaka optuženog za pucnjavu tokom večere dopisnika Bijele kuće i pokušaj ubistva predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump). U dokumentima su objavljene i nove fotografije osumnjičenog, kao i oružja koje je posjedovao, a podaci potiču iz spisa Okružnog suda Sjedinjenih Američkih Država za Okrug Kolumbija, prenosi lokalna američka televizija.

Prema optužnici, Alen se tereti za pokušaj atentata na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, za šta mu u slučaju osude prijeti doživotna kazna zatvora. Također se tereti za prenos vatrenog oružja preko državnih granica radi počinjenja krivičnog djela, kao i za upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela, pri čemu mu po svakoj tački prijeti do 10 godina zatvora u saveznom zatvoru. Pucnjava u hotelu izazvala paniku Incident koji se dogodio u subotu navečer u hotelu "Vašington Hiltон" u Vašingtonu izazvao je paniku i hitnu evakuaciju. Vlasti su saopćile da su nakon pucnjave policijske snage odmah blokirale šire područje oko hotela.

Tužitelji navode da je Alen pucao iz pištolja na način koji je ugrozio javnu sigurnost. U dokumentima se opisuje tok događaja, uključujući reakciju policije i brze mjere osiguranja svih prisutnih, među kojima su bili predsjednik Tramp, potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) i više članova Trampove administracije. Teško naoružan krenuo prema dvorani U sudskim spisima navedeni su i dokazi koji povezuju Alena s pucnjavom, uključujući izjave svjedoka, zapažanja policije, pismo koje je sam napisao i druge materijale prikupljene tokom istrage. Alen se, prema dokumentima, fotografisao u hotelu s oružjem prije nego što se uputio prema dvorani.

Fotografija napadača . Okružni sud Sjedinjenih Država za Okrug Kolumbija Fotografija napadača . Okružni sud Sjedinjenih Država za Okrug Kolumbija

Spis sadrži i nove fotografije oružja koje je nosio. Prema dokumentaciji, bio je "naoružan sačmaricom pumparicom kalibra 12, pištoljem kalibra .38, s više noževa i bodeža te značajnom količinom municije" dok je "trčao prema vratima plesne dvorane hotela Vašington Hiltоn".

Fotografije oružja . Okružni sud Sjedinjenih Država za Okrug Kolumbija Fotografije oružja . Okružni sud Sjedinjenih Država za Okrug Kolumbija

Tužilaštvo traži pritvor Tužilaštvo traži da Alen ostane u pritvoru, navodeći opasnost po javnu sigurnost i težinu krivičnih djela. U podnesku se navodi:

Fotografija oružja . Okružni sud Sjedinjenih Država za Okrug Kolumbija Fotografija oružja . Okružni sud Sjedinjenih Država za Okrug Kolumbija