Zašto Tramp u drugom mandatu više ne poznaje kočnice: "Baš me briga, ionako ću umrijeti"

U opsežnoj analizi američkog časopisa The Atlantic, na osnovu razgovora sa visokim zvaničnicima administracije i bliskim saradnicima Donalda Trampa (Donald Trump), opisan je značajan zaokret u ponašanju američkog predsjednika tokom njegovog drugog mandata.

Prema navodima tog lista, Tramp više ne teži poređenjima s istorijskim američkim liderima poput Džordža Vašingtona ili Abrahama Linkolna, već sebe sve češće svrstava uz ličnosti poput Aleksandra Velikog, Julija Cezara i Napoleona Bonaparte. U tekstu se navodi da se Tramp poistovjećuje s figurama koje je filozof Georg Vilhelm Fridrih Hegel opisivao kao ličnosti koje su “svojom voljom promijenile tok čovječanstva i srušile stare poretke”.

- U posljednje vrijeme stalno govori da je najmoćnija osoba koja je ikada živjela - rekao je za The Atlantic jedan od njegovih bliskih saradnika koji je želio ostati anoniman. On tvrdi da Tramp želi biti upamćen kao lider koji je radio ono što drugi nisu mogli, oslanjajući se na vlastitu moć i volju.

Prema istim izvorima, ta potreba za samouveličavanjem postala je centralna u njegovom djelovanju otkako više nema politički pritisak izbora, jer prema Ustavu Sjedinjenih Američkih Država ne može ponovo biti kandidat. Zvaničnici navode da se predsjednik sada osjeća “oslobođenim”, što mu, kako vjeruje, daje prostor da djeluje prema ličnom uvjerenju o ispravnosti, a ne političkoj računici. U tom kontekstu se, kako se navodi, posmatra i njegov pristup Iranu.

Razlog za objavu o "smrti civilizacije"

Trampu, prema analizi, sve manje znači politički uticaj javnosti i kratkoročne posljedice, a više vlastita vizija preoblikovanja svijeta. The Atlantic navodi da se to ogleda u njegovim tvrdim potezima prema više država, uključujući i prijetnje prema saveznicima i međunarodnim organizacijama.