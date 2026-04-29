Pentagon objavio koliko ih košta rat u Iranu, Hegset brani ogroman vojni proračun

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) prvi put se pojavio pred Kongresom od početka rata protiv Irana kako bi obrazložio zahtjev administracije Donalda Trampa (Donald Trump) za odbrambeni budžet od 1,5 biliona dolara za fiskalnu 2027. godinu. Hegset je izjavio da predsjednikov prijedlog budžeta “odražava hitnost situacije”, piše Al Džazira. Istovremeno, Pentagon je saopćio da je rat u Iranu do sada koštao Sjedinjene Američke Države oko 25 milijardi dolara.

"Najveći protivnici su defetistički demokrati"

Obraćajući se zakonodavcima, Hegset je branio zahtjev Bijele kuće za povećanje vojnog budžeta, navodeći da Tramp planira da američku vojnu industriju vrati “na ratnu osnovu”.

On je rekao da “pozdravlja” raspravu o Iranu, ponavljajući stav administracije da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti Iranu razvoj nuklearnog oružja te da se radi na postizanju sporazuma.

- Najveći protivnici s kojima se trenutno suočavamo su nepromišljene, neefikasne i defetističke izjave demokrata u Kongresu - rekao je Hegset.

Cilj je dovesti Iran do odustajanja

Na pitanje kako Bijela kuća planira natjerati Iran na novi nuklearni dogovor, Hegset je odgovorio da ih Sjedinjene Američke Države moraju “dovesti u situaciju u kojoj će sjesti za pregovarački sto i odustati od svojih zahtjeva”.

On je tvrdio da su prošlogodišnji američki i izraelski napadi “uništili” iranska nuklearna postrojenja, ali da Iran i dalje ima “nuklearne ambicije” i “konvencionalni arsenal od hiljada projektila”.

Rastu tenzije u Kongresu

Saslušanje u Kongresu privuklo je veliku pažnju jer je prvi put od početka rata protiv Irana da ministar odbrane i načelnik Združenog štaba svjedoče pred odborom.

Demokrate traže odgovore o strategiji, količini upotrijebljenog naoružanja i ukupnim troškovima sukoba, dok se očekuje oštra rasprava zbog Hegsetove poznate tvrdnje da agresivno odgovara na kritike.

Prema Ustavu Sjedinjenih Američkih Država, Kongres mora odobriti rat, ali u ovom slučaju nije bio konsultovan niti je glasao o tome.

Zastupnici sve glasnije izražavaju zabrinutost zbog posljedica rata na globalnu ekonomiju, posebno na cijene goriva i hrane.

Rat već košta 25 milijardi dolara

Na saslušanju su predstavljeni i prvi zvanični podaci o troškovima sukoba. Dužnosnik Pentagona Džuls Hurst (Jules Hurst) izjavio je da je rat u Iranu do sada koštao oko 25 milijardi dolara, od čega se najveći dio odnosi na potrošnju municije i vojne opreme.

Hurst je podatke iznio pred Odborom za oružane snage Predstavničkog doma, gdje je svjedočio zajedno s ministrom odbrane Pitom Hegsetom.