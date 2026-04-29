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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp odbio prijedlog Irana: "Blokada je bolja od bombi, guše se kao prežderana svinja"

I bit će im još gore. Ne smiju imati nuklearno oružje, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

29.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) saopćio je da će pomorska blokada Irana ostati na snazi sve dok Teheran ne prihvati sporazum koji odgovara američkim zahtjevima u vezi s iranskim nuklearnim programom.

Time je Tramp odbacio prijedlog Irana da se najprije otvori Hormuški moreuz i ukine blokada, dok bi se nuklearni pregovori odložili za kasnije. Prema izvorima upoznatim sa situacijom, američka Centralna komanda (CENTCOM) pripremila je plan za “kratak i snažan” talas udara na Iran kako bi se prekinuo zastoj u pregovorima.

Nakon tih udara, koji bi, prema procjenama, mogli obuhvatiti infrastrukturne ciljeve, Sjedinjene Američke Države pokušale bi natjerati iranske vlasti da se vrate za pregovarački sto i pokažu veću fleksibilnost.

Tramp je za Axios izjavio da blokadu smatra “djelimično efikasnijom od bombardovanja”, dodajući da još nije izdao naredbu za vojnu akciju. Na društvenim mrežama objavio je i sadržaj generisan vještačkom inteligencijom na kojem drži oružje uz poruku: “Nema više gospodina finog”.

Odbio govoriti o vojnim planovima

Za sada, kako navode izvori, blokadu vidi kao glavno sredstvo pritiska, ali ne isključuje ni vojnu opciju ako Iran ne popusti. U razgovoru za Axios koji je trajao oko 15 minuta, odbio je govoriti o detaljima mogućih vojnih operacija.

- Blokada je djelimično efikasnija od bombardovanja. Oni se guše kao prejedena svinja. I bit će im još gore. Ne smiju imati nuklearno oružje - rekao je Tramp. Dodao je da Iran želi dogovor kako bi blokada bila ukinuta.

- Oni žele dogovor. Ne žele da nastavim blokadu. Ja ne želim da ukinem blokadu jer ne želim da imaju nuklearno oružje - poručio je.

Tramp je također tvrdio da su iranska skladišta nafte i naftovodi “blizu kolapsa” zbog nemogućnosti izvoza, iako dio analitičara smatra da situacija nije toliko dramatična.

Iran najavljuje odgovor

S druge strane, visoki iranski sigurnosni izvor, kojeg prenosi državna televizija Press TV na engleskom jeziku, poručio je da će američka pomorska blokada “uskoro naići na konkretan i do sada nezabilježen odgovor”.

Prema istom izvoru, iranske oružane snage su do sada pokazivale suzdržanost kako bi se diplomaciji dala šansa i omogućilo Trampu da okonča sukob, ali je naglašeno da “strpljenje ima granice” te da će uslijediti odgovor ukoliko se blokada nastavi.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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