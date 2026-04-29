Robert Fico dolazi na vojnu paradu u Moskvu

Slovački premijer Robert Fico prisustvovat će naredne sedmice obilježavanju Dana pobjede u Moskvi, potvrdio je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov.

- Mnogo se spominje Fico, stoga mogu potvrditi njegov dolazak - rekao je Ušakov novinarima državnih medija, prenosi Interfaks.

Ova potvrda uslijedila je nakon navoda slovačkih medija da je Fico planirao posjetu Rusiji povodom 9. maja, ali bez učešća na vojnoj paradi na Crvenom trgu. Prema tim navodima, on je namjeravao položiti cvijeće na Grob neznanog vojnika, piše Moscow Times.

Odnosi sa Moskvom

Fico je i prošle godine prisustvovao Paradi pobjede u Moskvi, uprkos upozorenjima iz Brisela. On spada u mali broj evropskih lidera, zajedno s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji su zadržali relativno bliske odnose s Moskvom nakon početka rata u Ukrajini.

Prelet preko Poljske

Poljska je ove sedmice saopćila da je primila zahtjev Slovačke za prelet Ficevog aviona preko njenog zračnog prostora na putu ka Rusiji. Ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski (Radosław Sikorski) izjavio je da je pitanje riješeno, ali nije precizirao da li je odobren prelet.

Parada bez vojne tehnike

Ušakov je najavio da će i drugi strani lideri prisustvovati obilježavanju 81. godišnjice sovjetske pobjede u Drugom svjetskom ratu, ali nije naveo koje zemlje će biti zastupljene.

Tradicionalno, na počasnoj tribini predsjedniku Vladimiru Putinu pridružuju se lideri bivših sovjetskih republika, uključujući Bjelorusiju i države Centralne Azije.

Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da na ovogodišnjoj paradi neće biti vojnih vozila, dok je Kremlj pojasnio da je odluka donesena iz sigurnosnih razloga.