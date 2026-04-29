Video / Policija iscipelarila muškarca koji je izbo dva Jevreja nožem

Društvenim mrežama se danas proširila snimka na kojoj se vidi kako londonski policajci cipelare muškarca koji je netom prije nožem izbo dva Jevreja na sjeveru Londona. Londonska policija saopćila je da slučaj tretira kao teroristički napad i da postupanje policajaca nije bilo sporno. “Za to je bila potrebna istinska hrabrost” - Naši hrabri policajci suočili su se s muškarcem za kojeg su vjerovali da je terorista, koji je odbijao da pokaže ruke, bio nasilan i nastavio da predstavlja jasnu prijetnju.

Koristeći isključivo svoju obuku, hrabrost i tasere, savladali su ga dok ih je on i dalje pokušavao napasti i izbosti. Za to je bila potrebna istinska hrabrost - navela je londonska policija na mreži X, komentarišući snimak. Napadač poznat policiji Šef londonske policije Mark Rouli (Mark Rowley) izjavio je da je 45-godišnji osumnjičeni od ranije poznat policiji zbog nasilnog ponašanja i problema s mentalnim zdravljem. On je ovaj čin opisao kao “užasan nasilni napad” usmjeren protiv jevrejske zajednice.

Policija je ranije uhapsila muškarca nakon što su dvije osobe izbodene u dijelu sjevernog Londona s velikom jevrejskom populacijom, u periodu pojačanih antisemitskih incidenata u britanskoj prijestolnici.