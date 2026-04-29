Hegset žestoko uzvratio kritičarima rata s Iranom: "Mržnja vas zasljepljuje pred istinom o uspjehu"

Pit Hegset (Pete Hegseth), američki ministar odbrane, izjavio je da su troškovi rata protiv Irana dostigli 25 milijardi dolara te se oštro sukobio s kritičarima vojne operacije.

Govoreći pred Odborom za oružane snage Predstavničkog doma, zajedno s generalom Danom Keinom (Dan Caine), zatražio je od zakonodavaca odobrenje dodatnih 1,5 milijardi dolara za vojne troškove, pritom navodeći da pojedini političari predstavljaju najveći izazov ratnim naporima.

- Najveći protivnik s kojim se suočavamo u ovom trenutku su nepromišljene, neodlučne i defetističke riječi kongresnih demokrata i nekih republikanaca - rekao je Hegset.

Dva mjeseca nakon početka sukoba, za koji je Donald Tramp (Trump) ranije procijenio da će trajati četiri do šest sedmica, Hegset je kao primjer izdržljivosti naveo dugotrajne ratove u Vijetnamu, Iraku i Afganistanu.

Rat protiv Irana, kako je rekao, predstavlja egzistencijalnu borbu za sigurnost američkog naroda, te je administracija ponosna na dosadašnje rezultate.

Oštre kritike

Tokom saslušanja čuli su se i uzvici demonstranata koji su Hegseta i Keina nazivali ratnim zločincima, dok je pristup događaju bio otežan za dio građana.

Tenzije su dodatno porasle kada je kongresmen Džon Garamendi (John Garamendi) oštro kritikovao ministra odbrane, tvrdeći da je politika administracije dovela do političke i ekonomske krize.

- Predsjednik je sebe i Ameriku doveo u kaljužu još jednog rata na Bliskom istoku. On očajnički pokušava se izvući iz vlastitih grešaka, u interesu Amerike, a zapravo i svijeta, da u tome uspije - rekao je Garamendi.

Hegsetova reakcija

Hegset je burno reagovao, poručivši kritičarima:

- Za koga vi ovdje navijate? Za koga vi navijate? Vaša mržnja prema predsjedniku Trampu vas zasljepljuje pred istinom o uspjehu ove misije i historijskim pitanjima o kojima predsjednik govori, a koja američki narod podržava.

Na kraju je dodao da će Donald Tramp osigurati da Iran nikada ne dođe do nuklearnog oružja.