Ukrajina objavila snimke napada: Dronovima uništeni ruski helikopteri

Snage za bespilotne sisteme Oružanih snaga Ukrajine izvele su napad na dva ruska helikoptera u Voronješkoj oblasti, duboko na teritoriji Ruske Federacije. Prema informacijama ukrajinskih medija, pogođeni su helikopteri tipa Mi-28 i Mi-17.

Vijest je na Facebooku potvrdio komandant Snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi, poznat pod ratnim nadimkom “Mađar”, koji je uz objavu podijelio i video snimak operacije.

Iako su napadi dronovima na rusku infrastrukturu postali gotovo svakodnevni, ovaj udar na borbene helikoptere u Voronježu ocjenjuje se kao značajan operativni uspjeh ukrajinskih snaga. Objavljeni snimak prikazuje trenutke napada i, prema navodima ukrajinske strane, potvrđuje sposobnost bespilotnih sistema da probiju rusku odbranu i pogode ciljeve visoke vrijednosti.

Ukrajinski komandant u objavi nije naveo informacije o eventualnim ljudskim gubicima niti o tačnom obimu štete na helikopterima.