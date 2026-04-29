Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JURAJ CINTULA

Potvrđena 21-godišnja zatvorska kazna za muškarca koji je pucao na premijera Slovačke

Cintula je optužen za teroristički napad na zaštićenu osobu, za šta mu je prijetila i kazna doživotnog zatvora.

Juraj Cintula. Platforma X

M. Až.

29.4.2026

Vrhovni sud potvrdio je kaznu od 21 godine zatvora za Juraja Cintulu zbog pokušaja atentata na slovačkog premijera Roberta Fica, uz kvalifikaciju terorističkog napada.

Cintula je optužen za teroristički napad na zaštićenu osobu, za šta mu je prijetila i kazna doživotnog zatvora.

Specijalizovani krivični sud ranije je osudio Cintulu na 21 godinu zatvora zbog počinjenja terorističkog djela. Sudsko vijeće tada je naglasilo da optuženi nije napao Fica kao građanina, već isključivo kao premijera, s čijom se politikom nije slagao.

Cintula se žalio na presudu, tvrdeći da nije imao namjeru destabilizirati ustavni poredak Slovačke niti njenu izvršnu vlast.

Tužiteljica Ureda glavnog državnog tužioca ocijenila je prvostepenu presudu kao zakonitu i pravičnu, te je predložila da Vrhovni sud odbije žalbu i potvrdi izrečenu kaznu.

Tokom suđenja, Cintula je tvrdio da je želio samo povrijediti Fica kako bi ga spriječio u obavljanju premijerske funkcije i da nije imao namjeru da ga ubije. Napad je izvršio tokom sjednice vlade u maju 2024. godine.

Kada se Fico približio pristalicama, Cintula je izvukao legalno posjedovano vatreno oružje i ispalio pet hitaca prema premijeru, nanijevši mu višestruke povrede.

# ROBERT FICO
# ZATVOR
# SLOVAČKA
# JURAJ CINTULA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.