Tramp najavio objavu podataka o NLO-ima: "Bit će prilično zanimljivo"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) najavio je da će njegova administracija uskoro objaviti što je moguće više informacija o NLO-ima, prenosi Reuters.

Tokom dana u Ovalnom uredu Bijele kuće sastao se s astronautima misije Artemis II: zapovjednikom NASA-e Ridom Vajzmanom (Reid Wiseman), pilotom Viktorom Gloverom (Victor Glover), specijalisticom misije Kristinom Koh (Christina Koch) i predstavnikom Kanadske svemirske agencije Džeremijem Hansenom (Jeremy Hansen).

Američki predsjednik nije precizirao tačan datum niti obim objave, ali je naglasio da će dio materijala biti "prilično zanimljiv", piše Newsweek.

Novi detalji o snimci "GoFast"

Najava dolazi u trenutku novih saznanja o jednom od najpoznatijih NLO slučajeva, poznatom kao "GoFast". Snimak potiče iz 2015. godine, kada su piloti američke mornarice iznad Atlantika zabilježili neobično brz objekt.