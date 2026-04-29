Tramp najavio objavu podataka o NLO-ima: "Bit će prilično zanimljivo"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) najavio je da će njegova administracija uskoro objaviti što je moguće više informacija o NLO-ima, prenosi Reuters.
Tokom dana u Ovalnom uredu Bijele kuće sastao se s astronautima misije Artemis II: zapovjednikom NASA-e Ridom Vajzmanom (Reid Wiseman), pilotom Viktorom Gloverom (Victor Glover), specijalisticom misije Kristinom Koh (Christina Koch) i predstavnikom Kanadske svemirske agencije Džeremijem Hansenom (Jeremy Hansen).
Američki predsjednik nije precizirao tačan datum niti obim objave, ali je naglasio da će dio materijala biti "prilično zanimljiv", piše Newsweek.
Novi detalji o snimci "GoFast"
Najava dolazi u trenutku novih saznanja o jednom od najpoznatijih NLO slučajeva, poznatom kao "GoFast". Snimak potiče iz 2015. godine, kada su piloti američke mornarice iznad Atlantika zabilježili neobično brz objekt.
Istraživač NLO-a Grant Lavak (Grant Lavac), pozivajući se na Zakon o slobodi informacija, dobio je uvid u interne mejlove NASA-e iz 2023. godine. Dokumenti pokazuju da panel zadužen za istraživanje neidentifikovanih anomalnih pojava (UAP) nikada nije razgovarao s pilotima koji su svjedočili događaj.
Analiza bez ključnih podataka
U internoj komunikaciji prije objave zvaničnog izvještaja, član panela i direktor Centra za svemirsku fiziku Univerziteta u Bostonu Džoš Semeter (Josh Semeter) potvrdio je propuste u istrazi.
- Ne, naš panel nije razgovarao s pilotima. Analiza se temelji isključivo na informacijama iz javno objavljenog videa - napisao je.
Također je navedeno da u analizi nisu korišteni sirovi podaci sa senzora aviona, koji su ključni za ovakve slučajeve, već se agencija oslonila isključivo na javno dostupni snimak.
Prema modelu izračuna NASA-e, na koji se poziva Daily Mail, objekt se nije kretao nemogućim brzinama, ali njegova priroda i dalje nije razjašnjena.
- Iz podataka ne možemo utvrditi da li je ovaj objekt metalna kugla ili ima bilo kakve letne površine - navodi se u Semeterovom mejlu.
Otkrića iz internih dokumenata o slučaju "GoFast" mogla bi dodatno pojačati sumnje u zvanične istrage neobjašnjivih pojava na nebu.