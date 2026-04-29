Ultraortodoksni Jevreji blokirali ulaz u Jeruzalem, sukobili se s policijom

Promet na ulazu u Jeruzalem večeras je ponovo uspostavljen nakon što je izraelska policija silom rastjerala protest ultraortodoksnih Jevreja koji se protive vojnom roku, saopćila je policija.

Protest je organizovala Jeruzalemska frakcija, koja je oko 17 sati po lokalnom vremenu blokirala saobraćajnice ispod Mosta žica na ulazu u Jeruzalem. Ova grupa redovno protestuje protiv hapšenja ultraortodoksnih mladića koji izbjegavaju vojnu obavezu.

Razbijanje protesta

Oko 18 sati policija je saopćila da su demonstranti odbili naređenja da se sklone s ceste, zbog čega je protest, prema njihovim navodima, prerastao u nerede. Demonstranti su počeli bacati kamenje i druge predmete na civile i policajce na mjestu događaja.

Policija je potom započela s prisilnim uklanjanjem demonstranata kako bi obnovila saobraćaj i javni red. Na više lokacija u okolini korištene su i šok-bombe, a čule su se snažne detonacije. Na terenu je upotrijebljen i takozvani "skunk sprej", potvrdili su novinari The Jerusalem Posta s mjesta događaja. Riječ je o sredstvu za razbijanje nereda poznatom po izuzetno neugodnom mirisu.

Dan ranije Jeruzalemska frakcija blokirala je autocestu 4 kod Bnei Braka.

Aktivna hapšenja

U posljednjim danima izraelska vojska ponovo je pokrenula aktivna hapšenja ultraortodoksnih muškaraca koji se nisu odazvali pozivu na vojni rok, nakon perioda tokom rata kada je provođenje tih mjera uglavnom bilo obustavljeno.

Ranije ove sedmice izraelske vlasti uhapsile su studenta jevrejske vjerske škole Nehoraja Bahara (Nehorai Bachar) zbog sumnje na izbjegavanje vojne obaveze, što je za Jeruzalemsku frakciju predstavljalo prelazak crvene linije. Nakon toga protesti su se brzo proširili širom zemlje, a demonstranti su počeli blokirati glavne saobraćajnice.