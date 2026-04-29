Objavljeni detalji razgovora Trampa i Putina: Primirje u Ukrajini i Iran u fokusu

Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) obavili su telefonski razgovor u kojem su se posebno osvrnuli na rat u Ukrajini.

Kako je novinarima rekao Jurij Ušakov, savjetnik ruskog lidera za međunarodne poslove, razgovor je bio iskren i poslovan.

Prema njegovim riječima, razgovor Putina i Trampa trajao je više od sat i po. Dvojica lidera govorila su o spremnosti Rusije da proglasi prekid vatre povodom Dana pobjede, o mogućem rješenju za Ukrajinu, kao i o situaciji u Iranu. Također su se saglasili da nastave održavati kontakte – kako lične, tako i putem svojih saradnika i predstavnika.

Ovo je bio 12. razgovor dvojice predsjednika otkako se Tramp vratio u Bijelu kuću početkom 2025. godine.

Prekid vatre

Putin je tokom razgovora obavijestio američkog predsjednika o spremnosti da proglasi prekid vatre povodom obilježavanja Dana pobjede.

- Tramp je aktivno podržao ovu inicijativu, napominjući da praznik obilježava našu zajedničku pobjedu nad nacizmom u Drugom svjetskom ratu - rekao je Ušakov.

Prema njegovim riječima, američki predsjednik je također "pozitivno ocijenio nedavno najavljeno uskršnje primirje Rusije".

Ušakov je naveo da je Tramp izrazio nadu kako je sporazum koji bi okončao rat u Ukrajini blizu, naglašavajući važnost brzog prekida neprijateljstava i spremnost da doprinese tom cilju.

- Njegovi pouzdani predstavnici će nastaviti kontakte i sa Moskvom i sa Kijevom - dodao je.

Situacija na Bliskom istoku

Tokom razgovora lideri su se dotakli i situacije na Bliskom istoku. Posebna pažnja, prema riječima Ušakova, posvećena je Iranu i Perzijskom zaljevu.

- Vladimir Putin smatra da je odluka Donalda Trumpa o produženju primirja s Iranom ispravna, što bi trebalo otvoriti vrata pregovorima i pomoći stabilizaciji situacije - naveo je.

Dodao je i da je Putin upozorio na teške posljedice u slučaju ponovne upotrebe sile.

- I, naravno, opcija kopnene operacije na iranskoj teritoriji čini se potpuno neprihvatljivom i opasnom - zaključio je predstavnik Kremlja.