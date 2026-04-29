Njemački parlamentarac zabrinuto poručio: "Trampova administracija drugačije promišlja o BiH od Brisela i Berlina"

Član njemačkog Bundestaga Peter Bajer (CDU) komentarisao je odnos američke administracije prema Evropskoj uniji, s posebnim osvrtom na politiku prema Zapadnom Balkanu.

Njegove izjave dolaze nakon posjete Sarajevu i Banjoj Luci, kao i sastanaka koje je imao s američkim zvaničnicima u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država.

- Primjećujemo da se administracija Donalda Trampa razvija u drugačijem pravcu i da postavlja druge prioritete kada je riječ o ovom dijelu Evrope. To je drugačije ne samo od Berlina nego i od Brisela, odnosno Evropske unije - rekao je Bajer.

On je naglasio da pokušava ponovo ojačati koordinaciju između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kada je riječ o pristupu Zapadnom Balkanu.

- Stalno pokušavam da povežem te procese, kao što je to bilo i ranije, da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zajedno djeluju kada je riječ o Zapadnom Balkanu - poručio je.

Bajer je danas održao i sastanak s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom.

Iz Ureda visokog predstavnika saopćeno je da je razgovor bio fokusiran na političku i sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini i širem regionu Zapadnog Balkana, kao i na napredak zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

- Sadržajan razgovor s Peterom Bajerom, članom njemačkog Bundestaga i predsjedavajućim Pododbora za prevenciju kriza, strateško planiranje, stabilizaciju i izgradnju mira, o trenutnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i širem regionu Zapadnog Balkana, kao i o napretku Bosne i Hercegovine na njenom putu ka članstvu u EU - saopćeno je iz OHR-a.