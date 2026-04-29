Nuklearni arsenal Sjeverne Koreje postaje dovoljno veliki da nadjača odbranu SAD-a

Nuklearni arsenal Sjeverne Koreje približava se ključnoj prekretnici: postaje dovoljno velik da bi mogao nadjačati kopnene sisteme protivraketne odbrane koje su Sjedinjene Američke Države razvijale uz ulaganja od više milijardi dolara tokom posljednjih 30 godina.

U narednoj deceniji, prema procjenama, sjevernokorejski arsenal mogao bi po veličini nadmašiti onaj koji posjeduju Izrael, Pakistan i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Njene interkontinentalne balističke rakete tipa Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18 i Hwasong-19, u kombinaciji s postojećim nuklearnim bojevim glavama, mogle bi već sada omogućiti dovoljnu vatrenu moć da probiju američki sistem kopnene protivraketne odbrane srednje faze leta, koji je vrijedan oko 65 milijardi dolara i dizajniran za zaustavljanje manjih napada.

Znatno veći arsenal raketa kraćeg dometa može dosegnuti američke saveznike u Aziji i vojne baze na Guamu, gdje Sjedinjene Američke Države drže jedno od najvećih skladišta municije na svijetu. Podaci ukazuju da dosadašnji pokušaji obuzdavanja programa Kim Jong Una nisu dali rezultate.

Uspon do nuklearne sile

Uspon Sjeverne Koreje iz statusa izolovane države do nuklearne sile znači da ona više ne predstavlja samo prijetnju nuklearnim sukobom, već potencijalno i sposobnost njegovog vođenja, navodi Bloomberg.

- Oni imaju više iskustva u upravljanju svojim nuklearnim snagama i mnogo veće povjerenje u sisteme isporuke - rekao je Ankit Panda, viši saradnik u Carnegie Endowment for International Peace, na nedavnom seminaru.

To, prema njegovim riječima, znači da Sjeverna Koreja danas ima protivnika koji je znatno manje oprezan nego ranije.

Procjene o broju interkontinentalnih raketa koje Pjongjang posjeduje se razlikuju. Američka Agencija za odbrambeno-obavještajne poslove je prošle godine u okviru projekta protivraketne odbrane Golden Dome navela da Sjeverna Koreja ima oko 10 takvih raketa.

Međutim, Sjeverna Koreja je u posljednjoj deceniji testirala najmanje toliko raketa, a prema analizi Vana Van Dajpena iz publikacije 38 North, mogla bi imati i do 48 lansera.

Panda navodi da su desetine interkontinentalnih raketa prikazane na vojnim paradama, iako dio njih može biti samo maketa, te procjenjuje da zemlja trenutno može imati do 24 operativne rakete uz nastavak proizvodnje.

Američki sistem kopnene protivraketne odbrane srednje faze (GMD), koji raspolaže sa 44 presretača raspoređena na Aljasci i u Kaliforniji, uz prostor za dodatnih 20 na Aljasci, osmišljen je za znatno manji nivo prijetnje. Potreba za lansiranjem najmanje dva presretača po jednoj meti brzo bi iscrpila zalihe u slučaju napada većeg obima.

Prijetnja raste

Iako Sjeverna Koreja nikada nije demonstrirala sposobnost izvođenja masovnog balističkog napada, preventivni udari bi mogli smanjiti njen potencijal za lansiranje.

Ipak, prijetnja raste. Čak i prema konzervativnim procjenama, godišnja proizvodnja omogućava izradu 12 do 15 nuklearnih bojevih glava, što je brži tempo nego u Indiji, koja je između 2024. i 2025. godine povećala svoj arsenal za osam bojevih glava, na ukupno 180, prema podacima SIPRI-ja.

Sjedinjene Američke Države razvijaju program Golden Dome, koji ima cilj zaštititi teritoriju od svih zračnih prijetnji, uključujući one iz Sjeverne Koreje, Kine i Rusije. Međutim, nije jasno da li je takav sistem moguć bez ulaganja koja bi mogla premašiti bilion dolara.

Uprkos tome, rastući arsenal Sjeverne Koreje značajno jača njenu geopolitičku poziciju.

Američke obavještajne službe godinama tvrde da Sjeverna Koreja raspolaže mrežom tajnih postrojenja za obogaćivanje nuklearnog materijala i proizvodnju bojevih glava, od kojih su neki podaci dostupni javnosti.

- Bila bi greška misliti da Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja mogu jednostavno nastaviti tamo gdje su stale 2019. godine. Današnja Sjeverna Koreja je potpuno drugačija - rekao je Džoel Vit, bivši izaslanik State Departmenta koji je učestvovao u pregovorima sa sjevernokorejskim zvaničnicima.