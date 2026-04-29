Tramp pozdravio odluku Ujedinjenih Arapskih Emirata o izlasku iz OPEC-a

Američki predsjednik Donald Tramp pohvalio je u srijedu odluku Ujedinjenih Arapskih Emirata da se povuku iz OPEC-a, rekavši da će to na kraju smanjiti cijene za potrošače, posebno u energetskom sektoru.

- To je sjajno. Znam ga vrlo dobro, Mohameda, i vrlo je pametan, vjerovatno želi da ide svojim putem - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom uredu, vjerojatno misleći na predsjednika UAE-a Mohameda bin Zajeda Al Nahjana.

- Mislim da je na kraju to dobra stvar za smanjenje cijene gasa, smanjenje nafte, smanjenje svega. Imaju sve. On je stvarno veliki lider. Tako da, ne, ja sam u redu - dodao je.

UAE je u utorak objavio da će napustiti OPEC i širi OPEC+, što označava jedan od najznačajnijih raskola unutar ove grupe proizvođača nafte u posljednjim godinama.

Odluka dolazi u trenutku kada globalna energetska tržišta doživljavaju ozbiljne poremećaje zbog rata SAD-a i Izraela protiv Irana, što je dovelo do oštrog rasta cijena nafte i pojačalo zabrinutost za sigurnost opskrbe iz Zaljeva.

UAE je bio član OPEC-a od 1967. godine.