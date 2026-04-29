Tramp: Ratovi u Iranu i Ukrajini mogli bi završiti u sličnom vremenskom okviru

- Mislim da je Ukrajina, vojno gledano, poražena - naglasio je Tramp, ali CNN piše kako se iz nastavka njegova izlaganja čini da se zabunio i da je mislio na Iran.

- Koji će rat završiti prvi? Možda su u sličnom vremenskom okviru - rekao je.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi ratovi u Iranu i Ukrajini mogli završiti "u sličnom vremenskom okviru", nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- To ne biste znali da čitate lažne vijesti, ali vojno, pogledajte, imali su 159 brodova. Svaki brod je sada pod vodom, to je prilično dobro. Bilo bi im teško sada se vratiti na more. Mislite da im ide dobro kad nemaju mornaricu, zračne snage ni protivzračnu odbranu? - upitao je Tramp.

Razgovor o Ukrajini

On je ranije iznosio procjene da bi rat u Iranu, koji su Sjedinjene Američke Države pokrenule 28. februara, mogao trajati četiri do šest sedmica.

Naveo je da je sa Putinom "malo razgovarao o Iranu", ali da je većina razgovora bila posvećena Ukrajini.

- Mislim da ćemo relativno brzo doći do rješenja. Nadam se, mislim da bismo željeli vidjeti rješenje koje je dobro - izjavio je.

Prema njegovim riječima, Putin je tokom razgovora ponudio pomoć u vezi s Iranom, posebno u pogledu obogaćenog uranija.

- Želio bi pomoći. Rekao sam mu: "Prije nego što mi pomognete, želim završiti vaš rat" - rekao je Tramp.

Slanje uranija u Rusiju

Tramp nije isključio mogućnost da Iran pošalje uranij u Rusiju, ali je naglasio da mu je prioritet okončanje rata u Ukrajini.

- Poznajem ga dugo. Mislim da je već ranije bio spreman na dogovor - rekao je o Putinu.

- Mislim da su mu neki ljudi otežali da postigne dogovor - dodao je.

Okončanje sukoba s Iranom

On je naveo da se pregovori o okončanju sukoba s Iranom trenutno vode telefonski.

- Imamo razgovore, sada razgovaramo s njima i više ne letimo 18 sati svaki put kada želimo vidjeti neki dokument - rekao je.

- Radimo to telefonski i to je vrlo dobro. Ja nazovem ili moji ljudi nazovu i odgovor imate za 15 minuta. Ja uvijek volim razgovor uživo, smatram ga boljim, ali kada morate letjeti 18 sati svaki put, to nema smisla - dodao je.

Prema navodima izvora, Pakistan bi do petka mogao dobiti revidirani iranski mirovni prijedlog.

Tramp je poručio da Iran "treba da se opameti", objavivši i AI generisanu sliku na kojoj drži oružje.

- Pitanje je hoće li ići dovoljno daleko, jer u ovom trenutku neće biti dogovora ako ne pristanu da neće imati nuklearno oružje - zaključio je Tramp iz Ovalnog ureda.