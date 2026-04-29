Video / Svi pričaju o neprijatnom trenutku Melanije i Donalda Trampa pred kamerama

Jedan korisnik mreže X napisao je: "Posmatrajte kako Melanija povlači ruku od Trampa tokom ceremonije za posjetu kralja Čarlsa."

Na snimku koji se brzo proširio internetom vidi se kako prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, u jednom trenutku pušta ruku Donaldu Trampu dok poziraju fotografima. Mnogima je to djelovalo kao hladna i neprijatna gesta. Predsjednik je ubrzo ponovo pokušao da je uhvati za ruku, ali je snimak već postao viralan, prenosi Inquisitr.

Tokom svečane večere u Bijeloj kući, organizovane povodom posjete kralja Čarlsa III i kraljice Kamile, došlo je do momenta koji je na društvenim mrežama izazvao lavinu reakcija i teorija zavjere

Drugi su nastavili u sličnom tonu: "Vau, kako skladan par. Ni pred kamerama neće za ruku da ga drži"; "Ovo da uradi pred svima je ludo"; "Ali, ima rukavice...", i mnogi slični.

Stručnjaci analiziraju govor tijela

Slične situacije, kako navode korisnici, već su se ranije dešavale kada je Donald Tramp pokušavao da drži suprugu za ruku, a ona bi to izbjegavala. Stručnjak za govor tijela dao je svoje tumačenje:

- Postoje naznake odlučnosti i moguće ljutnje u njenom govoru tijela - navodi stručnjak.

- Sve počinje treptajem, kratkom pauzom i dubokim udahom koji blago podiže ramena, kao da se priprema da izgovori ono što želi. Sklanjanje ruke u tom kontekstu je jasan signal.

Podijeljena mišljenja javnosti

Mišljenja su bila podijeljena. Dok su jedni kritikovali, drugi su branili njen postupak:

- Neki od vas nikada nisu imali časove bontona i to se vidi. Prilikom formalnog predstavljanja parovi ne moraju da se drže za ruke, ruke stoje sa strane. Ona je to znala - napisao je jedan korisnik.

Drugi su išli korak dalje u spekulacijama, tvrdeći da "ona izgleda kao da je zarobljena".

U isto vrijeme, dio javnosti smatra da se radi o protokolu i trenutku formalnog fotografisanja, a ne o ličnim nesuglasicama. Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko su javne ličnosti pod stalnim nadzorom, gdje i najmanji gest može postati globalna tema.