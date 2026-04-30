Indijac donio kostur pokojne sestre u banku kako bi mogao podići njezinu ušteđevinu

Muškarac iz istočne Indije tvrdi da je bio primoran da u banku donese posmrtne ostatke svoje sestre kako bi dokazao njenu smrt, nakon što nije mogao da podigne njenu ušteđevinu.

Snimak iz savezne države Odiša, na kojem 52-godišnji Jitu Munda nosi skelet u banku, brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao burne reakcije javnosti. On navodi da je na taj potez bio primoran zbog višestrukih neuspješnih pokušaja da dođe do novca, jer nije imao zvanični dokaz o smrti.

Ministar: Bit će preduzete mjere

Policija je saopštila da je Munda ekshumirao posmrtne ostatke i donio ih u banku. Banka je odbacila tvrdnje da je takav zahtjev postavljen, navodeći da su od njega traženi isključivo zakonom propisani dokumenti. Dodali su da je incident rezultat nepoznavanja procedura, te da je novac u međuvremenu isplaćen zakonskim nasljednicima.

Događaj, koji se desio u okrugu Keonjhar u ponedjeljak, privukao je pažnju širom zemlje, a mnogi su kritikovali lokalne institucije zbog nedostatka podrške građanima.

Ministar prihoda savezne države Odiša, Suresh Pujari, izjavio je da je slučaj pod istragom i da će biti preduzete mjere protiv rukovodioca poslovnice zbog njegovog postupanja. Lokalna uprava u Keonjharu izrazila je zabrinutost, ističući da su zaštita prava i dostojanstva građana prioritet.

Birokratske prepreke

Munda je za BBC Hindi ispričao da je sve počelo nakon smrti njegove 56-godišnje sestre Kalare ranije ove godine. Nekoliko mjeseci prije smrti prodala je stoku i u banci položila oko 19.300 rupija, što je oko 175 eura. Na snimku se vidi kako Munda nosi posmrtne ostatke umotane u vreću i ostavlja ih ispred banke.

Nakon što je snimak izazvao reakcije, mnogi su ukazali na birokratske prepreke pri podizanju novca nakon smrti vlasnika računa, posebno kada nije imenovan nasljednik. Drugi su istakli probleme s kojima se suočavaju ruralne porodice u bankarskom sistemu.

U Indiji, ako vlasnik računa ne odredi nasljednika, porodica mora dostaviti smrtovnicu i dokaz o nasljedstvu prije podizanja novca, što može potrajati, posebno u udaljenim područjima.

Banka potvrdila isplatu porodici

Nakon reakcija javnosti, Indian Overseas Bank, koja upravlja Odiša Gramin Bankom, saopštila je da su navodi o traženju fizičkog prisustva preminule osobe netačni.

Naveli su da je Munda bio upoznat sa procedurom, ali da je nije ispoštovao. Takođe su tvrdili da je prvi put došao u alkoholisanom stanju i ometao rad, a kasnije se vratio sa posmrtnim ostacima, što su opisali kao uznemirujući događaj.

Rukovodilac poslovnice Sushant Kumar Sethi izjavio je da je Munda ranije tvrdio da mu je sestra bolesna i nepokretna, pa su mu ponuđene kućne posjete, a kasnije je rekao da je preminula.

On je dodao da se Munda nije pojavljivao u poslovnici dva mjeseca i da su se drugi nasljednici javili radi preuzimanja sredstava, zbog čega je tražena dokumentacija.

Policija i lokalne vlasti su intervenisale, uvjerile Mundu da vrati posmrtne ostatke na groblje i obećale da će slučaj biti riješen. Ponudili su mu i novčanu pomoć od 30.000 rupija. Do srijede su izdati smrtovnica i dokumenti o nasljedstvu, a banka je potvrdila da je novac isplaćen članovima porodice preminule žene.