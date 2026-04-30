Nova kriza: Tramp zaprijetio povlačenjem američkih vojnika iz Njemačke

Povod za Trampovu reakciju je izjava njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz) od ponedjeljka, koji je ocijenio da je Trampov tim nadigran u pregovorima s Iranom o završetku rata i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio kako njegova administracija "proučava i razmatra moguće smanjenje broja vojnika u Njemačkoj" te da će odluka biti donesena "u kratkom roku".

Prijetnja dolazi nakon što je njemački kancelar Fridrih Merc poručio da je Iran "ponizio" Ameriku u pregovorima.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) uputio je nove prijetnje. Naime, on je kazao da planira smanjiti broj američkih vojnika u Njemačkoj što je najnoviji potez u rastućem sporu sa saveznicima iz NATO-a.

- Iranci su očito vrlo vješti pregovarači, ili bolje rečeno, vrlo vješti u nepregovaranju. Pustili su Amerikance da putuju u Islamabad i onda se vrate bez ikakvog rezultata - rekao je njemački kancelar. Merc je kritike ponovio i jučer, naglasivši da Evropa "trpi" posljedice zatvaranja moreuza.

Tramp je uzvratio optužbom da Merc smatra kako je "u redu da Iran ima nuklearno oružje" i poručio mu da "ne zna o čemu govori". Prošle sedmice Tramp je otkazao drugi put američkih pregovarača u Islamabad, a pregovori o iranskom nuklearnom programu i Hormuškom moreuzu od tada su u zastoju.

Nove napetosti

Iako je Merc u srijedu pokušao ublažiti situaciju, odbacivši Trampove komentare i rekavši da je njihov odnos "dobar kao i uvijek", predsjednikova prijetnja povlačenjem vojnika vjerojatno će izazvati zabrinutost u Berlinu i cijeloj Evropi.

Ovaj potez događa se u vrijeme pojačanih napetosti između SAD i tradicionalnih evropskih saveznika, pri čemu je Tramp sve glasniji u prijetnjama povlačenjem iz NATO saveza.

Tramp je 1. aprila izjavio da "bez ikakve sumnje" razmatra izlazak iz NATO-a jer evropski saveznici nisu sudjelovali u američko-izraelskom ratu protiv Irana niti pomogli osigurati strateški važan Hormuški moreuz.

Takav potez bio bi katastrofalan za evropsku sigurnost, no smatra se malo vjerojatnim zbog američkog zakona iz 2024. koji predsjedniku brani povlačenje iz NATO-a bez dvotrećinske većine u Senatu ili odluke Kongresa. Stručnjaci stoga smatraju da bi Bijela kuća umjesto toga mogla poduzeti korake koji potkopavaju savez, ali ne znače i potpuno povlačenje. Jedan od takvih scenarija upravo je povlačenje američkih snaga iz Evrope.

Najgora kriza

Prema podacima Ministarstva odbrane SAD, u Evropi je stacionirano preko 68.000 američkih vojnika. Najveći kontingent nalazi se u Njemačkoj, gdje ih je prema podacima Kongresne istraživačke službe 2024. bilo više od 35.000, dok njemački mediji navode i veći broj, oko 50.000. Tramp je tokom oba svoja mandata neprestano kritizirao NATO, optužujući članice da "iskorištavaju" SAD jer ne izdvajaju dovoljno za svoje odbrambene proračune.

Posljednji predsjednikovi potezi, poput prijetnje invazijom na Grenland i nazivanja saveznika "kukavicama" jer odbijaju pomoći u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, naveli su stručnjake da ovu situaciju opišu kao "najgoru krizu s kojom se NATO ikada suočio".

Ivo Daalder, koji je od 2009. do 2013. bio američki predstavnik pri NATO-u, ovog je mjeseca izjavio kako je "teško zamisliti da bi ijedna evropska zemlja sada mogla ili htjela vjerovati da će je Sjedinjene Države doći braniti".

Samo nekoliko sati prije Trampove objave, američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) razgovarao je s njemačkim ministrom vanjskih poslova Johanom Vadefulom (Johann Wadephul) o Iranu i važnosti osiguranja slobodne plovidbe u Hormuškom moreuzu. Tramp je u srijedu također objavio da je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te predložio "kratko primirje" u Ukrajini.