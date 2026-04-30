Predsjednik SAD danas održava sigurnosni brifing: Razmatrat će kratak i snažan val udara na Iran

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD, prema informacijama Axiosa, danas bi trebao primiti novi sigurnosni brifing o mogućim vojnim opcijama protiv Irana.

Brifing će predvoditi komandant Američke centralne komande (CENTCOM) admiral Bred Kuper (Brad Cooper), a prisustvovat će i general Den Kejn (Dan Caine). Ovaj sastanak dolazi u trenutku zastoja u pregovorima s Iranom, zbog čega, kako navodi ovaj medij, Vašington razmatra niz vojnih scenarija.

Ključna infrastruktura

Izvori bliski planiranju navode da je CENTCOM pripremio opciju "kratkog i snažnog" vala udara, koji bi mogao uključivati napade na ključnu infrastrukturu u Iranu.

Cilj takve operacije, kako se navodi, bio bi slamanje pregovaračkog zastoja i prisiljavanje Teherana na veću fleksibilnost u vezi s nuklearnim programom.

Pored toga, razmatra se i plan za preuzimanje kontrole nad dijelovima Hormuškog moreuza kako bi se osigurala slobodna plovidba komercijalnih brodova.

Takva operacija mogla bi uključivati i angažman kopnenih snaga, upozoravaju izvor. Među opcijama je i potencijalna operacija specijalnih snaga usmjerena na osiguravanje iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija, prenosi Axios.

Spremnost na ustupke

Tramp je, međutim, signalizirao da za sada preferira ekonomsko-vojni pritisak kroz pomorsku blokadu, koju smatra "efikasnijom od bombardiranja". Ipak, prema izvorima, vojna akcija ostaje na stolu ukoliko Iran ne pokaže spremnost na ustupke.

Američki vojni planeri istovremeno razmatraju i moguće iranske odgovore, uključujući napade na američke snage u regiji, što dodatno povećava rizik od šireg regionalnog sukoba.

Ovo nije prvi put da Tramp razmatra ovakve opcije. Sličan brifing održan je 26. februara, neposredno prije nego što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli vojnu kampanju protiv Irana. Prema jednom izvoru bliskom administraciji, upravo je taj sastanak imao ključnu ulogu u donošenju odluke o pokretanju operacije.

Bijela kuća se zasad nije oglasila povodom ovih navoda.