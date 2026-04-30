Australska židovska organizacija upozorila policiju na teroristički napad na plaži Bondi: Oni ih ignorisali

Neposredno prije antisemitskog napada na plaži Bondi u Sidneju u decembru 2025. godine tokom kojeg je ubijeno 15 osoba, australska židovska organizacija upozorila je policiju na rizik od terorističkog napada, otkrila je istraga tragedije.

Naveed Akram i njegov otac Sajid Akram, kojeg je policija ubila tokom napada, optuženi su da su u nedjelju, 14. decembra 2025., oko deset minuta pucali na okupljene tokom proslave židovskog blagdana Hanuke, pri tome ubivši 15 ljudi.

- Teroristički napad na židovsku zajednicu Novog Južnog Walesa je vjerojatan, a razina poticanja na antisemitsku mržnju je visoka - napisala je Grupa za sigurnost zajednice (CSG) u e-poruci poslanoj manje od sedmicu dana prije masakra, a koju je istraga objavila.

U to vrijeme policija je odgovorila da ne može trajno rasporediti namjenske policajce, predlažući umjesto toga slanje mobilnih patrola da "prođu onuda i prate događaj". Ova razmjena otkrivena je objavom preliminarnih nalaza komisije kojom predsjedava penzionisana sutkinja Virdžinija Bel (Virginia Bell).

Vlada se suočila s intenzivnim kritikama nakon tragedije, optužena da je dopustila procvat antisemitizma od početka rata u Gazi koji je predvodio Izrael, a koji je započeo nakon neviđenog napada Hamasa 7. oktobra 2023.

Pod pritiskom i suočena s javnim negodovanjem, vlada je u januaru 2026. sazvala ovu javnu komisiju, najvišu razinu istrage u Australiji. Naveed Akram optužen je za terorizam i 15 tačaka optužnice za ubistvo u vezi s najsmrtonosnijim napadom u Australiji u tri desetljeća.

Prvi put se pojavio na sudu sredinom februara, na otprilike pet minuta, putem video veze iz svoje zatvorske ćelije. Prema vlastima, napad je bio inspiriran ideologijom džihadističke skupine Islamska država (ISIS).

No, dvojica muškaraca nisu primila nikakvu vanjsku pomoć i nisu bili članovi terorističke organizacije. Naveeda Akrama istraživala je australska obavještajna služba 2019. zbog njegovih veza s ISIS-om.