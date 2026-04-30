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BROJNE KRITIKE

Održano saslušanje Hegseta u Kongresu: Rat sa Iranom koštao Ameriku 25 milijardi dolara

U jednom trenutku Hegset je optužio pojedine članove Kongresa da "ponavljaju propagandu neprijatelja"

Hegset: I dalje je nužna vojna akcija. AP

Dž. R.

30.4.2026

Jučer je u američkom Kongresu održano saslušanje vezano za budžet vojske od 1,7 biliona dolara, a koji je zatražila administracija Donalda Trampa (Trump) za 2027. godinu.

Kako je naveo podsekretar Džuls V. Hurst (Jules W. Hurst), trenutna procjena Pentagona o troškovima rata s Iranom iznosi 25 milijardi dolara. Ovo je prvi put da je Pentagon javno podijelio brojku o američkim troškovima rata u Iranu.

Burna rasprava

Saslušanje je trajalo šest sati, a govorio je i ministar odbrane SAD Pit Hegset (Pete Hegseth) koji je branio predloženi budžet. Hegset je odbio reći koliko bi troškovi rata u Iranu mogli porasti.

Saslušanje je proteklo burno, a demokrata Adam Smith doveo je u pitanje opravdanost rata.

- Morali smo započeti ovaj rat, upravo ste rekli, prije 60 dana jer je nuklearno oružje bilo neposredna prijetnja. Sada kažete da je potpuno uništeno - upitao je Smith na šta je Hegset odgovorio da Iran nije odustao od nuklearnih ambicija.

Hegset je naglasio da je vojna akcija i dalje nužna kako bi se spriječilo Teheran da razvije nuklearno oružje.

Strategija administracije

Zakonodavci iz obje stranke izrazili su zabrinutost zbog troškova operacije i šireg utjecaja rata na američke porezne obveznike. Ipak, ministar odbrane branio je strategiju administracije.

- Pitanje koje treba postaviti jeste koliko vrijedi osigurati da Iran nikada ne dobije nuklearno oružje - poručio je Hegset.

Rasprava je povremeno bila oštra. Hegset je odbacio kritike rata, sugerirajući da protivljenje vojnoj operaciji podriva američke interese, te je u jednom trenutku optužio pojedine članove Kongresa da "ponavljaju propagandu neprijatelja".

Planirano povećanje budžeta Pentagona za gotovo 40 posto izazvalo je negodovanje i među demokratama i među republikancima. Hegset je predložio korištenje budžetskog mehanizma pomirenja kako bi se zaobišlo dvostranačko glasanje, naglašavajući da administracija predsjednika Trampa nacionalnu sigurnost smatra prioritetom.

# PENTAGON
# KONGRES
# IRAN
# SAD
# PETE HEGSETH
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