Tramp nastavlja s blokadom Hormuza: Iran može izdržati još nekoliko dana, cijeli sistem će eksplodirati

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) posljednjih je dana rekao svojim glavnim savjetnicima da želi nastavak američke pomorske blokade iranskih luka, a njegov tim počeo je pripremati teren za takvo produženje, uključujući i dugoročno zatvaranje Hormuškog moreuza, navode izvori upoznati s razgovorima.

Tramp se, barem zasad, drži strategije osmišljene da nanese što veću privrednu štetu Iranu, nadajući se da će to prisiliti Teheran na povratak za pregovarački stol bez potrebe za daljnjim vojnim udarima, piše CNN. No, strategija za rješavanje rata, koji je ušao u devet sedmicu, nosi i rizike za Trampa, koji je svojevremeno predvidio da sukob neće trajati duže od šest sedmica.

Politički pritisak

Zatvaranje moreuza podiglo je cijene goriva, što pridonosi zamoru Amerikanaca od rata i spušta Trampov rejting, posebno po pitanju upravljanja privredom, na nove najniže razine. Visoki dužnosnik Pentagona jučer je pred zakonodavcima izjavio da su SAD dosad na rat u Iranu potrošile 25 milijardi dolara. Sve to potiče zabrinutost unutar Republikanske stranke zbog izgleda na izborima u novembru.

Također nije sigurno hoće li ova strategija uopće uspjeti - Iran je i ranije pokazao sposobnost da izdrži razoran privredni pritisak bez popuštanja pred američkim zahtjevima.

Ipak, čini se da je Tramp odlučan pojačavati pritisak na iransku privredu sve dok Teheran ne popusti pred njegovim crvenim linijama o obogaćivanju urana, vjerujući, prema vlastitim riječima, da SAD "drži sve adute".

- Blokada je donekle efikasnija od bombardiranja. Guše se kao prežderana svinja. I bit će im još gore. Ne mogu imati nuklearno oružje - rekao je Tramp u srijedu za Axios u telefonskom intervjuu.

Kasnije je u Ovalnom uredu dao naslutiti da su SAD spremne na dugu borbu, rekavši da bi rat u Iranu mogao završiti "po sličnom rasporedu" kao i rat u Ukrajini - sukob koji traje više od četiri godine i ne pokazuje znakove skorog smirivanja.

Kolaps privrede

Američki dužnosnici analizirali su obavještajne podatke koji sugeriraju da iranska privreda može izdržati još samo nekoliko sedmica, ako ne i dana, prije nego što pritisak blokade izazove njegov kolaps, navele su dvije osobe upoznate s razgovorima, ukazujući na poteškoće Teherana sa skladištenjem neprodane nafte.

Tramp je sugerirao da neće proći dugo prije nego što višak nafte prouzroči trajnu štetu iranskoj energetskoj infrastrukturi.

- Događa se to da cijeli sistem eksplodira iznutra, i mehanički i u samoj zemlji - rekao je za Fox News.

- Nešto se dogodi i jednostavno eksplodira. Kažu da im je ostalo još samo tri dana prije nego što se to dogodi. A kad eksplodira, više nikad to ne možete obnoviti kako je bilo - navodi.