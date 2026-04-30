Policija u Engleskoj izvršila raciju imanja sekte: Optuženi za silovanja, ropstvo i prisilne brakove

Policija je izvela veliku raciju u sjedištu vjerske skupine Ahmadi Religion of Peace and Light (AROPL) u Creweu u Engleskoj nakon istrage o teškim seksualnim deliktima, modernom ropstvu i prisilnim brakovima.

U operaciji koja je započela jučer ujutro sudjelovalo je oko 500 policajaca iz cijele sjeverozapadne Engleske, a devet osoba je uhapšeno. Policajci su s nalozima pretražili sjedište skupine, smješteno u bivšem sirotištu, kao i druge objekte u Cheshireu, piše The Guardian.

Niz kaznenih djela

Policija je potvrdila da je šest muškaraca i tri žene uhapšeno zbog sumnje u niz kaznenih djela, uključujući trgovinu ljudima, seksualni napad, silovanje, prisilni brak i moderno ropstvo. Osumnjičenici su američki, meksički, španski, egipatski, talijanski i švedski državljani te su zadržani u pritvoru. Istraga je pokrenuta u martu nakon prijave žene, koja se sada nalazi u Irskoj.

Ona je navela da je 2023. godine, dok je bila članica skupine, silovana i seksualno zlostavljana u sjedištu AROPL-a. Pored toga, uhapšeno je još 13 osoba zbog remećenja javnog reda i mira, no ti slučajevi nisu povezani s glavnom istragom. Cesta pokraj sjedišta skupine bila je zatvorena jučer ujutro dok je konvoj policijskih vozila ulazio na ograđeno imanje.

Status humanitarne organizacije

Glavni nadzornik Gareth Wrigley naglasio je da je istraga usmjerena na pojedinačne osumnjičenike, a ne na vjerska uvjerenja skupine.

- Iako su uhapšeni članovi ove skupine, želim jasno istaknuti da ovo nije istraga o religiji, već o ozbiljnim optužbama koje su nam prijavljene - izjavio je Wrigley.

- Sve prijave seksualnog zlostavljanja shvaćamo iznimno ozbiljno i predani smo tome da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali pravdu - dodao je. Ahmadi Religion of Peace and Light je vjerska sekta koja je 2021. preselila svoje sjedište u Crewe. Njihova učenja spajaju načela islama s teorijama zavjere o Iluminatima i izvanzemaljcima koji navodno kontroliraju američke predsjednike.

Sljedbenici nose crne kape i vjeruju da njihov vođa može liječiti bolesne i učiniti da Mjesec nestane. Skupina sebe opisuje kao miroljubiv, otvoren i transparentan vjerski pokret proizašao iz šijitskog islama, koji se, kako tvrde, suočavao s progonom širom svijeta zbog zalaganja za jednakost i ljudska prava. U Britaniji imaju status humanitarne organizacije.

U prostranom zdanju u Creweu, koje je pod zaštitom kao spomenik, živi oko 150 ljudi, dok drugi sljedbenici žive drugdje u gradu i širom svijeta. Skupina aktivno propovijeda putem profesionalno produciranih videozapisa na društvenim mrežama, koji su snimani u Creweu i na YouTubeu imaju više od 31 milion pregleda.

Procjenjuje se da u sjedištu živi i oko 56 djece koja se školuju kod kuće. Nadzornik Wrigley rekao je da policija surađuje s lokalnim partnerima na uspostavljanju mjera zaštite. Socijalne službe vijeća Cheshire Easta ranije su u dva navrata provodile istrage vezane uz skupinu, no nema dokaza da je ikakva akcija tada ocijenjena potrebnom.

Guardian je ranije razgovarao s bivšim članovima koji su život u sekti opisali kao strogo kontroliran, navodeći da su osjećali pritisak da prekinu veze s ljudima izvan zajednice. Advokati AROPL-a negirali su te tvrdnje. Skupina se 2021. preselila u Veliku Britaniju iz Švedske, a prije toga boravili su u Egiptu i Njemačkoj.

Istraga u Švedskoj

U Švedskoj je protiv njih vođena istraga imigracijske policije, nakon koje je 69 članova ostalo bez boravišnih dozvola. Imigracijski sud je 2022. naložio deportaciju desetaka članova, no većina se do tada već preselila u Britaniju.

AROPL je istrage u Švedskoj osudio kao rasistički i vjerski progon. Ministarstvo unutrašnjih poslova u Velikoj Britaniji također je istraživalo skupinu zbog korištenja viza za kvalificirane radnike. Vize su bile izdane tvrtki AROPL Studios, osnovanoj za produkciju video materijala o učenjima sekte.

AROPL je preko advokata poručio da je imigracijski status svih njihovih članova zakonit.

- Naš klijent nema komentara, osim što odlučno negira bilo kakve nepravilnosti - izjavili su za Guardian odvjetnici AROPL-a, upitani za komentar o najnovijim hapšenjima.