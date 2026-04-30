Izraelska mornarica presrela flotilu koja je prevozila humanitarnu pomoć za Gazu: Organizatori tvrde da je 15 plovila oteto

Izraelska vojska objavila je da su presreli učesnike Globalne Sumud flotile. Prema izvještaju, operacija zapljene flotile brodova dogodila se stotinama kilometara od izraelske obale.

- Petnaest naših plovila je oteto. Naši ljudi na moru se i dalje vode kao nestali - navodi flotila.

Izraelska mornarica presrela je 15 od 58 plovila flotile koja je plovila prema Pojasu Gaze, saopćili su organizatori. Flotila, koja broji 58 brodova i 400 učesnika, prevozi humanitarnu pomoć za palestinsko stanovništvo.

Izraelska mornarica je kasno u srijedu počela presretanje aktivističke flotile koja je plovila prema Pojasu Gaze u pokušaju da probije izraelsku pomorsku blokadu enklave.

Prema podacima praćenja, Globalna Sumud flotila, koja uključuje 58 plovila, nalazila se u blizini grčkog ostrva Krit, stotinama nautičkih milja od Izraela, kada su se suočile s izraelskim snagama.

Tokom prošlih pokušaja da se ospori pomorska blokada, mornarica je presrela brodove mnogo bliže obalama Gaze, do kojih se očekivalo da će flotila stići tokom vikenda.

Na snimku koji su objavili organizatori flotile, mogao se čuti oficir izraelske mornarice kako poziva aktiviste da promijene kurs.

- Ako želite dostaviti humanitarnu pomoć Gazi, to možete učiniti putem utvrđenih i priznatih kanala. Molimo vas da promijenite kurs i vratite se u luku porijekla. Ako nosite humanitarnu pomoć, pozvani ste da nastavite prema luci Ašdod - rekao je izraelski oficir.

Flotila je ranije ovog mjeseca isplovila iz Španije.

Ranije u srijedu, ministar odbrane Israel Katz je najavio da uvodi sankcije na kampanju prikupljanja sredstava koju je pokrenula Global Sumud Flotilla, za koju je rekao da ju je "organizovala teroristička organizacija Hamas, u saradnji s dodatnim međunarodnim organizacijama i pod krinkom flotile humanitarne pomoći".

- Uvođenje sankcija na kampanju prikupljanja sredstava predstavlja značajan korak u nastojanju da se poremete izvori finansiranja flotile - navodi se u saopštenju Katza.