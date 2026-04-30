Velike tenzije u vladajućoj njemačkoj koaliciji: Sprema li se pad vlade?

Tenzije između kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz) i drugih članova njegovog kabineta postaju "nepodnošljive", piše njemački Bild.

Tome je pridonijela i situacija u državi, odnosno istraživanja javnog mnijenja koja kažu da su CDU/CSU, ali i SPD, izrazito nepopularni.

To je poseban problem za Merca, čiji je posao da održi koaliciju zajedno, ali također je opterećen lošim ličnim rezultatima u anketama.

Uz to, SPD i CDU su od početka saradnje u konstantnom sukobu oko različitih pogleda i rješenja za probleme u Njemačkoj.

Kako piše Bild, ovo rezultiralo je internim diskusijama o potencijalnom pokretanju glasanja o nepovjerenju Mercu i njegovoj vladi.

Njemački medij tvrdi da je u dva navrata sam Merc razmišljao da pokrene ovu inicijativu, a razlog je bio SPD-ov stav o izmjenama zakona o penzijama i o subvencijama za gorivo, gdje su tek pred usvajanje ovih rješenja došli do dogovora.

Merc ima probleme i unutar svoje stranke. CDU i CSU mu zamjeraju, kako piše Bild, popustljivost u pregovorima. Situaciju su opisali kao da Merc ulazi na pregovore sa svojim, a izlazi sa stavovima Larsa Klingbeila, jednog od lidera SPD-a i vicekancelara.

S druge strane, SPD mu spočitava to što ne može kontrolisati vlastite stranačke kolege, odnosno da im na vrijeme ne javlja detalje dogovora i da zbog toga dolazi do zastoja u provođenju onoga što je dogovoreno.

Ako bi došlo do glasanja o nepovjerenju i ako Merc stvarno ne dobije većinu u Bundestagu, on bi ostao na mjestu kancelara u svojstvu vršioca dužnosti, a na predsjedniku Njemačke Frank-Walteru Steinmeieru bi bila odluka hoće li raspustiti parlament.

U slučaju da on odluči raspustiti Bundestag, Njemačka ide na prijevremene izbore, pri čemu će u najboljoj poziciji biti radikalno desničarska stranka AfD, koja je najpopularnija u državi.