Evropa u energetskoj neizvjesnosti: Niko ne zna koliko goriva zapravo ima

Evropa se suočava s ozbiljnim problemom u snabdijevanju gorivom, dok se istovremeno bori s posljedicama rata u Iranu i rastućim cijenama energije. Iako zvaničnici upozoravaju na moguće nestašice, ključni problem je što Evropska unija zapravo nema tačan uvid u to koliko goriva ima na raspolaganju.

Kako zračne kompanije prizemljuju avione, a vlasti pozivaju građane da smanje putovanja, raste zabrinutost zbog poremećaja na tržištu. Rat u Iranu već je podigao cijene energenata i ugrozio stabilnost snabdijevanja kroz Hormuški moreuz. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) navodi da sukob košta EU oko 500 miliona eura dnevno zbog rasta cijena energije, dok SAD razmatraju dugoročne mjere prema Iranu koje dodatno utiču na globalno tržište.

Iako EU ima uvid u državne rezerve nafte i plina, situacija s komercijalnim zalihama ostaje nejasna. Upravo ta “slijepa tačka” otežava procjenu stvarnog stanja i može dovesti do kašnjenja u reakciji na eventualne nestašice.

Viši dužnosnici iz više evropskih zemalja upozorili su da nedostaje sistem za praćenje zaliha u realnom vremenu. Predloženi su čak i brzi komunikacijski kanali između država kako bi se informacije brže razmjenjivale.

Najveći problem je u rafiniranim gorivima poput dizela i kerozina, koji se nalaze u privatnim skladištima i nisu obavezni za prijavu. Zbog toga ni evropske institucije, niti međunarodne agencije, nemaju potpunu sliku tržišta.

Komisija je priznala ovaj nedostatak i najavila uvođenje “Opservatorija za gorivo” koji bi trebao pratiti proizvodnju, uvoz i zalihe, po uzoru na američke energetske sisteme.

Situacija s plinom je nešto jasnija zbog obaveze punjenja skladišta, ali kod nafte podaci stižu sporo i nepotpuno. Stručnjaci upozoravaju da Evropa formalno zna koliko bi goriva trebala imati, ali ne i koliko ga u stvarnosti ima u svakom trenutku.

Dodatnu komplikaciju donosi rat u Iranu koji mijenja globalne tokove isporuke, preusmjerava tankere i dodatno destabilizira tržište. Zalihe se kreću kroz kompleksne mreže skladišta, tankera i privatnih sistema, što otežava precizno praćenje.

Iako postoje satelitski sistemi i analitički podaci koji pomažu u procjenama, stručnjaci upozoravaju da se radi o ograničenim i ne uvijek pouzdanim informacijama. Evropa tako ulazi u period energetske neizvjesnosti, gdje odluke sve više zavise od procjena, a sve manje od tačnih podataka.