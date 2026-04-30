Njemačka najavila velike rezove: Poskupljenja, uštede i nova pravila

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) i njegov zamjenik Lars Klingbeil predstavili su u Berlinu planove za proračun 2027. godine i reformu zdravstvenog sistema, nakon višesedmičnih neslaganja unutar vladajuće koalicije. Odluke dolaze u trenutku kada se sve češće govorilo o mogućoj političkoj krizi i nesuglasicama između CDU-a i SPD-a.

Planirane mjere uključuju značajne uštede u zdravstvu u iznosu od oko 16 milijardi eura. Građane bi mogle pogoditi veće participacije za lijekove, manja državna podrška za zubne proteze, kao i uvođenje poreza na šećer od 2028. godine. Vlada poručuje da “svi moraju snositi dio tereta” od pacijenata do farmaceutske industrije.

Posebna rasprava vodi se o tome da li država treba i dalje finansirati zdravstveno osiguranje za dugotrajno nezaposlene i socijalno ugrožene osobe. Kao kompromis, planirano je postepeno uvođenje državne pomoći koja bi u narednim godinama rasla.

Istovremeno, vicekancelar Klingbeil predstavio je budžetske smjernice za 2027. godinu, koje predviđaju povećanje ukupnih izdataka na 543 milijarde eura, ponajviše zbog rasta troškova odbrane. Najavljene su i dodatne uštede u penzijskom sistemu i kroz digitalizaciju javne uprave.

Klingbeil je za usporavanje ekonomskog rasta okrivio globalne tenzije i politiku SAD, uključujući trgovinske odluke i rat u Iranu, koje su, prema njegovim riječima, negativno uticale na evropsku ekonomiju.

Kancelar Merc istakao je da vlada funkcioniše uprkos nesuglasicama, ali je priznao da postoje ozbiljna razilaženja, posebno oko penzijske reforme. Kritike iz SPD-a uslijedile su nakon njegovih izjava da državna penzija više neće biti dovoljna za održavanje životnog standarda, što je izazvalo zabrinutost među građanima, posebno u istočnim dijelovima zemlje.