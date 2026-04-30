Putnici u EU suočeni s višesatnim kašnjenjima zbog novog sistema ulaska i izlaska

Putnici širom Evrope suočavaju se s ozbiljnim kašnjenjima na graničnim kontrolama zbog novog sistema ulaska i izlaska (EES), koji je od petka u potpunosti stupio na snagu u državama Šengena.

Sistem, koji je postepeno uveden od oktobra 2025., trebao je ubrzati i digitalizirati procedure, ali iskustva putnika pokazuju suprotno, piše The Guardian.

Stotine njih prijavilo je višesatna čekanja, tehničke poteškoće prilikom skeniranja i nedostatak osoblja. Neki su zbog gužvi propustili letove i pretrpjeli značajne finansijske gubitke.

Britanac Dave Giles iz Northamptonshirea propustio je let iz Kopenhagena i morao platiti nove karte, smještaj i dodatne troškove vrijednosti više od 2.000 funti.

Trudnica iz Londona čekala je četiri sata u Pisi u, kako je kazala, zagušljivom hodniku bez ikakve pomoći ili mjesta za sjedenje, dok su roditelji s malom djecom u Malagi čekali i do tri i pol sata.

Problemi se ponavljaju na različitim aerodromima pa su tako u Krakovu službenici koristili vlastite mobilne telefone jer kamere na kućicama za kontrolu nisu radile, dok su u Madeiri i na Eurostaru kiosci bili zatvoreni ili prekriveni folijom.

Putnici navode da nema jasnih uputa, da se registracija mora ponavljati na svakoj etapi putovanja i da se ne zna šta očekivati pri dolasku na aerodrome.

Posebno su pogođeni stariji putnici, koji su često prisiljeni stajati satima bez pristupa toaletima ili sjedećim mjestima.

- Izgleda da su aviokompanije odbacile svaku odgovornost - rekao je jedan putnik, dodajući da aviokompanije prebacuju odgovornost na aerodrome.

Novi sistem trebao je povećati sigurnost i efikasnost, ali putnici upozoravaju da bi kašnjenja mogla obeshrabriti putovanja unutar Evrope.