Jevrejska zajednica u Iranu zaklela se na vjernost novom ajatolahu

Lider jevrejske zajednice u Iranu iskazao je podršku i lojalnost vrhovnom vođi Irana, Modžtabi Hameneiju, poručivši da ta zajednica stoji uz ostatak iranskog naroda.
U obraćanju javnosti naglasio je kako su "sretni što je ajatolah Modžataba Hamenei (Mojtaba Khamenei) osoba koja je učenik našeg mučenika imama" te da je "dostigao ovu važnu odgovornost".
Istakao je da jevrejska zajednica u Iranu podržava njegovo vođstvo, zajedno s drugim slojevima društva.
- Mi, zajednica Jevreja u Iranu, također smo uz ostale slojeve iranskog naroda. Podržavamo ovaj izbor i njegovo vođstvo, zaklinjemo se njemu - rekao je.
Dodao je kako se nada da će novi vođa biti uspješan u obavljanju svoje dužnosti te da će Iran nastaviti putem pobjede, uspjeha i časti.
- Želimo da svjedočimo pobjedi, uspjehu i časti naše drage zemlje Irana. Uz odbranu koju je narod Irana pokazao i jedinstvenu solidarnost, nadamo se da ćemo uskoro zajedno proslaviti pobjedu - poručio je, završivši obraćanje riječima: "inshallah, hvala."