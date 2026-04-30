Jevrejska zajednica u Iranu zaklela se na vjernost novom ajatolahu

Lider jevrejske zajednice u Iranu iskazao je podršku i lojalnost vrhovnom vođi Irana, Modžtabi Hameneiju, poručivši da ta zajednica stoji uz ostatak iranskog naroda.

U obraćanju javnosti naglasio je kako su "sretni što je ajatolah Modžataba Hamenei (Mojtaba Khamenei) osoba koja je učenik našeg mučenika imama" te da je "dostigao ovu važnu odgovornost".

Istakao je da jevrejska zajednica u Iranu podržava njegovo vođstvo, zajedno s drugim slojevima društva.