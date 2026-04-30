Putin u razgovoru s Trampom tražio primirje na jedan dan, stigla reakcija Zelenskog

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je privremeni prekid vatre u Ukrajini tokom obilježavanja Dana pobjede 9. maja, i to u telefonskom razgovoru koji je trajao oko 90 minuta s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump). Reakcija iz Kijeva stigla je ubrzo, prenosi Ukrajinska pravda.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od svojih zvaničnika da razjasne sve detalje ruskog prijedloga, ali je istovremeno iznio inicijativu za znatno duži prekid neprijateljstava.

- Naložio sam našim predstavnicima da stupe u kontakt s timom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i razjasne detalje ruskog prijedloga o kratkoročnom prekidu vatre - objavio je Zelenski.

Očekuje se dugoročni dogovor

Istakao je da Ukrajina želi stvarni mir i ulaže diplomatske napore kako bi rat bio okončan.

- Razjasnit ćemo o čemu se tačno radi, da li je riječ o nekoliko sati sigurnosti za paradu u Moskvi ili o nečemu više - naveo je.

- Naš prijedlog je dugoročni prekid vatre, pouzdana i garantovana sigurnost za građane te trajni mir. Ukrajina je spremna raditi na tome u svakom dostojanstvenom i efikasnom formatu - dodao je.

Savjetnik Kremlja Jurij Ušakov izjavio je da je Putin inicirao razgovor s Trampom i najavio mogućnost proglašenja prekida vatre 9. maja. Tramp je kasnije u Ovalnom uredu rekao da već neko vrijeme nije razgovarao s Putinom, zapitavši se da li je ruski lider već javno iznio tu ideju.

Američki predsjednik je razgovor ocijenio kao vrlo dobar, izrazivši očekivanje da bi rješenje sukoba moglo doći relativno brzo. Dodao je i da je i sam predložio kraći prekid vatre.

Oštra reakcija stigla je i od ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe.

- Zašto ne sada? Zašto čekati do 8. maja? - napisao je na društvenoj mreži X.

- Ako Rusija zaista želi mir, mora odmah prekinuti vatru. Ukrajina je spremna podržati potpuni prekid vatre i poziva Rusiju da ga odmah proglasi na 30 dana, a ne samo zbog parade - poručio je Sibiha.

Parada u Moskvi bez teške vojne opreme

Jedan od najuočljivijih znakova promjena na ratištu bit će vidljiv i tokom parade u Moskvi. Ovogodišnja vojna smotra povodom Dana pobjede održat će se bez teške vojne opreme poput tenkova, raketnih sistema i artiljerije.

Rusko Ministarstvo odbrane kao razlog navodi "trenutnu operativnu situaciju", dok analitičari smatraju da je riječ o nedostatku opreme i sigurnosnim rizicima. Nakon više od četiri godine borbi, ruske snage pretrpjele su velike gubitke u oklopnim vozilima i artiljeriji.

Moskva je i dalje izložena napadima ukrajinskih dronova dugog dometa, pa bi privremeni prekid vatre mogao smanjiti rizik od udara na glavni grad tokom jednog od najvažnijih političkih događaja za Kremlj.

Poruka Vašingtonu i pritisak na Kijev

Putinov prijedlog ima i jasnu političku dimenziju. Direktnim obraćanjem Trampu, Kremlj nastoji ostaviti dojam spremnosti za pregovore, ali i izvršiti pritisak na Kijev. U slučaju odbijanja, Ukrajina bi mogla biti predstavljena kao strana koja ne želi mir.

Istovremeno, ruske snage trpe ozbiljne gubitke. Procjene zapadnih obavještajnih službi govore da je broj ruskih žrtava premašio milion i dvjesto hiljada. Kratka pauza u borbama omogućila bi rotaciju jedinica, dopunu municije i sanaciju opreme, što ima značajnu vojnu vrijednost.

Dan pobjede ostaje ključni politički praznik u Rusiji i centralni element Putinove retorike. Od početka invazije, Kremlj sve više povezuje rat u Ukrajini s pobjedom Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom, predstavljajući sukob kao dio šire historijske borbe.

Slab odaziv

Za razliku od prošle godine, kada su ruski mediji najavljivali dolazak brojnih stranih lidera, ovog puta nema jasnih informacija o gostima. Ranije su dolasci zvaničnika poput Si Đinpinga (Xi Jinping) i Luiza Inasija Lule da Silve (Luiz Inácio Lula da Silva) korišteni kao dokaz da Moskva nije izolovana.

Novi prijedlog prekida vatre dolazi nakon što je Kremlj ranije odbio sličnu inicijativu iz Kijeva. Krajem marta 2026. godine, glasnogovornik Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov) odbacio je prijedlog za uskršnje primirje, tvrdeći da Rusija želi trajni mir, a ne privremene pauze.

Podsjetimo, i kratkotrajni prekid vatre od 32 sata tokom pravoslavnog Uskrsa prekršen je na hiljade puta, zbog čega međunarodni posmatrači s velikom rezervom gledaju na nove prijedloge iz Moskve.