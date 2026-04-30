Iran uputio jezivo upozorenje SAD-u: "To nećemo tolerisati, veliki dio vaših vojnika uzet ćemo za zarobljenike"

Predsjednik Irana Mesud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je u četvrtak da bi eventualna američka pomorska blokada iranskih luka dodatno produbila poremećaje u Perzijskom zaljevu i ne bi ostvarila željene ciljeve.

On je naglasio da su takve mjere "u suprotnosti s međunarodnim pravom" te da su "unaprijed osuđene na neuspjeh", dodajući da ne doprinose sigurnosti u regiji, već dodatno povećavaju napetosti i ugrožavaju stabilnost u Perzijskom zaljevu.

Pomorska blokada

Prema dostupnim informacijama, Sjedinjene Američke Države su 13. aprila uvele pomorsku blokadu iranskih luka i obale, svega nekoliko dana nakon primirja koje je privremeno zaustavilo sukob između dvije zemlje.

Iran je, s druge strane, zadržao zatvoren strateški Hormuški moreuz, kroz koji prolazi značajan dio svjetskih isporuka nafte i gasa, uz poruku da će "odgovoriti" ukoliko blokada potraje.

Savjetnik vrhovnog vođe Irana Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei) ponovio je upozorenja, ističući da Teheran neće tolerisati ovakve poteze i da će reagovati ako se pritisci nastave.

Ozbiljne posljedice

Bivši komandant Revolucionarne garde Mohsen Razei upozorio je da bi eventualna nova eskalacija mogla imati ozbiljne posljedice, uključujući napade na američke brodove i zarobljavanje vojnika.

- U slučaju novog rata, Iran bi mogao uzeti veliki broj američkih vojnika kao zarobljenike - poručio je.

Iranski ministar nafte Mohsen Paknežad (Mohsen Paknejad) odbacio je zabrinutosti u vezi sa snabdijevanjem energentima, tvrdeći da blokada neće imati očekivani efekat i da energetski sektor funkcioniše bez prekida.

Komandant iranske mornarice Šahram Irani (Shahram Irani) najavio je skoro raspoređivanje novih pomorskih sistema naoružanja koje je Iran nedavno razvio, što dodatno podiže tenzije u regiji.