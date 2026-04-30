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IRANSKI PREDSJEDNIK

Pezeškijan: Svaki pokušaj blokade Irana na moru osuđen je na propast

Istakao je da je ovaj plovni put "neodvojivi dio iranskog identiteta" i simbol državnog suvereniteta

Masud Pezeškijan. Platforma X

M. Až.

30.4.2026

Predsjednik Irana Mesud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je da će svaki pokušaj pomorske blokade Irana "biti osuđen na propast", naglašavajući da Hormuški moreuz ima ključni strateški i nacionalni značaj za njegovu zemlju.

U poruci povodom Nacionalnog dana Perzijskog zaljeva, koju prenosi Tasnim, Pezeškijan je istakao da je ovaj plovni put "neodvojivi dio iranskog identiteta" i simbol državnog suvereniteta.

On je ukazao na sve veći globalni značaj Hormuškog moreuza u energetskim i sigurnosnim pitanjima.

Govoreći o regionalnoj sigurnosti, iranski predsjednik je pohvalio pomorske snage Irana, ističući da njihova uloga pokazuje odlučnost Teherana u zaštiti važnih transportnih i energetskih ruta.

Pezeškijan je optužio vanjske aktere da koriste ekonomski i pomorski pritisak protiv Irana, ocijenivši takve poteze kao suprotne međunarodnom pravu, uz upozorenje da bi odgovornost za eventualnu destabilizaciju u Perzijskom zaljevu snosile Sjedinjene Američke Države i Izrael.

On je naglasio da Iran podržava slobodu plovidbe, ali smatra da dugoročna stabilnost u regionu može biti postignuta samo kroz saradnju obalnih država i smanjenje prisustva stranih vojnih sila.

# IRAN
# MASOUD PEZESHKIAN
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