Pezeškijan: Svaki pokušaj blokade Irana na moru osuđen je na propast

Predsjednik Irana Mesud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je da će svaki pokušaj pomorske blokade Irana "biti osuđen na propast", naglašavajući da Hormuški moreuz ima ključni strateški i nacionalni značaj za njegovu zemlju.

U poruci povodom Nacionalnog dana Perzijskog zaljeva, koju prenosi Tasnim, Pezeškijan je istakao da je ovaj plovni put "neodvojivi dio iranskog identiteta" i simbol državnog suvereniteta.

On je ukazao na sve veći globalni značaj Hormuškog moreuza u energetskim i sigurnosnim pitanjima.

Govoreći o regionalnoj sigurnosti, iranski predsjednik je pohvalio pomorske snage Irana, ističući da njihova uloga pokazuje odlučnost Teherana u zaštiti važnih transportnih i energetskih ruta.

Pezeškijan je optužio vanjske aktere da koriste ekonomski i pomorski pritisak protiv Irana, ocijenivši takve poteze kao suprotne međunarodnom pravu, uz upozorenje da bi odgovornost za eventualnu destabilizaciju u Perzijskom zaljevu snosile Sjedinjene Američke Države i Izrael.

On je naglasio da Iran podržava slobodu plovidbe, ali smatra da dugoročna stabilnost u regionu može biti postignuta samo kroz saradnju obalnih država i smanjenje prisustva stranih vojnih sila.