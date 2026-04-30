Galibaf: "Tramp pokušava prisiliti Teheran na predaju, vode kampanju ekonomskog i medijskog pritiska"

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) izjavio je da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) pokušava natjerati Iran na predaju koristeći ekonomski pritisak i podsticanje unutrašnjih podjela.

Galibaf, koji ima važnu ulogu u pregovorima o prekidu vatre sa SAD-om i koji je bio jedan od ključnih političkih aktera tokom rata, naveo je da protivnici Irana nastoje da oslabe zemlju iznutra kroz, kako je rekao, "taktike opsade i medijske manipulacije".

On je pozvao javnost na jedinstvo, ističući da je to, prema njegovim riječima, ključni odgovor na ono što je nazvao novom neprijateljskom "zavjerom".

- Svaka akcija koja izaziva podjele dio je neprijateljskog plana - rekao je Galibaf, dodajući da iranski zvaničnici "slijede naredbe vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija (Mojtaba Khamenei)".

Nije ulazio u detalje o prirodi navodnih podjela, ali prema neslužbenim iranskim medijima, zajednička parlamentarna izjava od 27. aprila, koju je podržalo oko 261 od 290 poslanika, izrazila je podršku pregovaračkom timu Irana, uključujući i Galibafa.

Lokalni mediji navode da je taj potez predstavljen kao politička poruka jedinstva i kolektivne podrške, a ne kao formalno glasanje u parlamentu.