Netanjahu objavio snimak u kojem lidere opozicije predstavlja kao Arape, brzo mu stigao odgovor

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) objavio je na društvenoj mreži X video kreiran pomoću umjetne inteligencije, u kojem su lideri opozicije prikazani kao Arapi.

U snimku, koji ima i rasističke podtonove, Netanyahu je pokušao predstaviti Yaira Lapida i Naftalija Bennetta kao Arape.

Ovakav sadržaj dio javnosti ocjenjuje kao problematičan i potencijalno islamofobičan, jer se arapski identitet prikazuje u negativnom kontekstu, što se dovodi u vezu i s ranijim političkim izjavama i retorikom izraelskog premijera.