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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu objavio snimak u kojem lidere opozicije predstavlja kao Arape, brzo mu stigao odgovor

Ovakav sadržaj dio javnosti ocjenjuje kao problematičan i potencijalno islamofobičan

Benjamin Netanjahu. Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

M. Až.

30.4.2026

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) objavio je na društvenoj mreži X video kreiran pomoću umjetne inteligencije, u kojem su lideri opozicije prikazani kao Arapi.

U snimku, koji ima i rasističke podtonove, Netanyahu je pokušao predstaviti Yaira Lapida i Naftalija Bennetta kao Arape.

Ovakav sadržaj dio javnosti ocjenjuje kao problematičan i potencijalno islamofobičan, jer se arapski identitet prikazuje u negativnom kontekstu, što se dovodi u vezu i s ranijim političkim izjavama i retorikom izraelskog premijera.

Zvanične reakcije stranaka Beneta i Lapida za sada nema, ali se oglasio Jair Golan, lider Demokratske stranke Izraela i bivši zastupnik u parlamentu.

On nije direktno komentarisao sporni sadržaj, već je uputio ironičnu poruku Netanjahuu:

- Drago mi je da učite pravljenje snimaka pomoću umjetne inteligencije. Te vještine će vam trebati kada budete tražili novi posao - napisao je Golan.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# NAFTALI BENNET
# YAIR LAPID
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