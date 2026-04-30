Ovo je Aleksandar koji je ubio malu Anju (11): "Završio je pedagogiju, radio je s djecom"

Aleksandar Malinovski (31), koji se sumnjiči da je ubio djevojčicu Anju (11) u oblasti Krasnodarskog kraja i tijelo potom bacio u polje, studirao je pedagogiju i godinu dana je radio s mladima.

Kolege u šoku

Aleksandar je, prema navodima prijatelja, ranije patrolirao ulicama kao dio dobrovoljne patrole i radio na patriotskom obrazovanju tinejdžera. Vijest o njegovom hapšenju šokirala je njegove bivše kolege.

- Ne mogu da shvatim sve ove informacije. Radio je s djecom, a onda je uradio ovo - rekla je Marija, koja je ranije radila s njim.

Prije oko pet godina, Malinovski je vodio temrjučki ogranak Kozačkog omladinskog saveza, sve dok nije prešao na bolje plaćeno radno mjesto u drugoj oblasti.

Savez je pojasnio da je on bio na čelu okružnog ogranka od novembra 2019. do maja 2021. Nakon odlaska, nije učestvovao u aktivnostima Kozaka i od tada nema nikakvu vezu s njima. Organizacija se ogradila od njega.

Poznato je da je Malinovski zasnovao porodicu prije četiri godine i objavljivao je brojne fotografije sa suprugom na društvenim mrežama. Sudeći po tim fotografijama, često su putovali.

Među njegovim praćenjima isticale su se javne stranice posvećene mangi i animeu. Pravio je i autoportrete u tom stilu.

Jezivo ubistvo

Malu Anju koju je ubio navodno od ranije nije poznavao. Prema izvorima iz istrage, Aleksandar je živio u susjednom selu, udaljenom nekoliko kilometara od Anjinog. Djevojčicu je upoznao 24. aprila na ulici u njenom selu Strelka, a onda ju je, kako se sumnja, ubacio u automobil i odvezao u susjedno selo Beli.

Tokom vožnje ju je zadavio, a potom sakrio tijelo pored vodenog područja. Motivi napada nisu saopšteni, ali je Aleksandar, prema navodima, tokom ispitivanja priznao krivicu.

Podsjetimo, djevojčica je u petak došla iz škole i oko 16 sati je pitala roditelje da izađe napolje s drugarima. Kako je završila sve obaveze oko škole, roditelji su je pustili. Međutim, djevojčica se nije vratila u dogovoreno vrijeme, pa su roditelji izašli da je traže. Kada je pao mrak, uznemireni su pozvali policiju.

Oko 700 policajaca, spasilaca i volontera učestvovalo je u višednevnoj potrazi koja se proširila na gotovo 2.000 kvadratnih kilometara. Nažalost, jučer je beživotno tijelo djevojčice pronađeno kod lokalnog jezera u blizini sela Beli. Aleksandar se tereti za ubistvo maloljetnog lica koje se nalazilo u bespomoćnom stanju i otmicu i prijeti mu doživotna kazna.